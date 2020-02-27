CHP İl Kongresi'nde divan başkanı belli oldu.

27 Şubat 2020 Perşembe 11:57
Divan başkanlığını, CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Onursal Açıkgöz yapacak. 5 yıllık il başkanlık görevini 1 Mart’ta bırakacak olan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, kongreye katılması için genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek kongreye davet etmişti. Genel merkez, önceki gün il başkanlığını arayarak Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki yoğun programı nedeniyle kongreye katılamayacağını söyledi. Genel merkez yönetimi, il kongresinde divan başkanlığını yapacak ismi de kendisi belirledi. Önceki gün il başkanlığına bildirilen isim CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel oldu. Üç başkan adayı divan başkanlığına atanan isim üzerinde uzlaştı.
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