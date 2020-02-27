banner462
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

CHP İl Kongresi'nde divan başkanı belli oldu.

1 Mart’ta gerçekleştirilecek CHP İl Kongresi öncesi genel merkez kongre divan başkanlığını yapacak ismi kendisi belirledi.

CHP İl Kongresi'nde divan başkanı belli oldu.

27 Şubat 2020 Perşembe 11:57

 Divan başkanlığını, CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Onursal Açıkgöz yapacak. 5 yıllık il başkanlık görevini 1 Mart’ta bırakacak olan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, kongreye katılması için genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek kongreye davet etmişti. Genel merkez, önceki gün il başkanlığını arayarak Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki yoğun programı nedeniyle kongreye katılamayacağını söyledi. Genel merkez yönetimi, il kongresinde divan başkanlığını yapacak ismi de kendisi belirledi. Önceki gün il başkanlığına bildirilen isim CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel oldu. Üç başkan adayı divan başkanlığına atanan isim üzerinde uzlaştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliDaricaChp
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükgöz, müdürlerini topladı Büyükgöz, müdürlerini topladı
MHP’nin eskisi olmaktan kurtulsunlar MHP’nin eskisi olmaktan kurtulsunlar
''Okullardan Yarınlara'' ''Okullardan Yarınlara''
Gebze Refah Esnaf ziyaretinde Gebze Refah Esnaf ziyaretinde
Çiler, Vergi Haftası’nı unutmadı! Çiler, Vergi Haftası’nı unutmadı!
‘’Kocaeli’ye hizmet etmek büyük bir onurdur’’ ‘’Kocaeli’ye hizmet etmek büyük bir onurdur’’
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükgöz, müdürlerini topladı
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz birim müdürlerini toplayarak aylık faaliyet değerlendirmesinde...

Haberi Oku