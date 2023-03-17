CHP Kocaeli’den Altılı Masa’da yer alan siyasi partilere ziyaret





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve il yönetimi, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri’nde yer aldıkları Millet İttifakı’nda bulunan siyasi partileri hem yönetimlerin tanışması hem de yürütülecek ortak çalışmalar hakkında hareket planını görüşmek amacıyla ziyaretlere başladı. CHP Kocaeli ilk etapta Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ve yönetimi, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu ve yönetimi, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur ve yönetimini ziyaret etti. Seçim ve sandık güvenliğinin ön planda tutulduğu görüşmelerde, yürütülecek ortak çalışmalar hakkında da parti yönetimleri görüş alışverişinde bulundu.





KOORDİNASYONLU BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Ziyaretler sonrasında değerlendirmede bulunan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarları doğrultusunda 6 farklı ideolojinin bir araya geldiği Altılı Masa’da yer alan genel başkanlarımız büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de onların temsilcileri olarak Kocaeli’de aynı tempoda tüm kadrolarımız ile sahadayız ve gerekli adımları alıyoruz. Millet İttifakı’nda yer alan siyasi partilerin il başkanları ve yönetimlerini ziyaret ederek birlikte yürüteceğiz ortak çalışma planlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Koordinasyonlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Seçimlere çok az bir süre kaldığı için şu anki önceliğimiz bölgemizde seçim ve sandık güvenliği. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Yaralarımızı hep birlikte saracak, Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Yüzyılı’nı demokrasi taçlandıracağız.”