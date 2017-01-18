CHP’den ‘Hayır’ çağrısı!

Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü, yeni anayasaya ‘Hayır’ demek için bir kez daha partililerle bir araya geldi. İl binasında gerçekleştirilen toplantıya il başkanı Cengiz Sarıbay’ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Kalabalık adına basın açıklamasını okuyan il başkanı Sarıbay, “ İlk turu tamamlanan temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran, tek bir kişiye sınırsız yetkiler veren diktatörlük anayasası AKP’nin meclis çoğunluğu Devlet Bahçeli’nin kapalı kapılar ardındaki pazarlığı ile maalesef Meclisten geçti” dedi. Sarıbay, açıklamasında ayrıca şunları dile getirdi:

FIRSATA ÇEVİRDİLER

15 Temmuz darbe girişimini Allah’ın bir lütfu olarak gören Saray iktidarı kendi sivil darbesini gerçekleştirmek için 15 Temmuz’u fırsata çevirmiştir. Öyle ki OHAL döneminde yüz bine yakın kamu çalışanı ihraç edilmiş, iktidara muhalif on binlerce çalışan açığa alınmış, çalışanlar yoksulluğa mahkum edilmiş, OHAL’de çıkarılan KHK’lar silah olarak kullanılmakta, tüm çalışanlara işini, ekmeğini, özgürlüğünü kaybetme korkusu yaşatılmaktadır. İhbar ve fişlemelerle korku imparatorluğu kurularak halk susturulmuş kısaca herkes can ve mal güvenliği kalmadığı düşüncesiyle geleceğinden endişe etmektedir. 12 Eylül askeri darbe döneminde bile olmayan hukuksuzluklar bir anlamda Başkanlık Sistemi dedikleri tek adam diktatörlüğünün hem provası hem de bir aracıdır.

HEP BİRLİKTE ‘HAYIR’

150 yıllık parlamento geleneği, 93 yıllık laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti geleneğine sahip olan ülkemiz anayasasını çağdaş demokrasi anlayışıyla taçlandırmamız gerekirken ortaçağ zihniyetine döndürme çabaları Türkiye toplumu olarak demokrasinin ölüm fermanını imzalamak olacaktır. Biz CHP İl Emek Bürosu olarak işçilerle, emekçilerle, kadınlarla gençlerle bütün ezilenlerle birlikte demokrasi hak ve özgürlükler eşitlik ve barış mücadelesine devam edeceğiz. Faşizmin bir çeşidi olan Başkanlık dayatmasına karşı çıkacağız hayır diyeceğiz. Ülkemizin siyasi, ekonomik, toplumsal ilişkileri ve geleceği için hayırlı olmayacağına inandığımız bu Anayasaya, yani tek adam diktatörlüğüne halkımızın da hayır diyeceğine inanıyor emeğin hakkı için demokrasinin ve hukukun üstünlüğü için, yarınlarımız için tüm emek ve demokrasi güçlerini birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.