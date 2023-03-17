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CHP'li Soyluçiçek'ten "18 Mart" mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli - Çayırova eski İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108'inci yıl dönümü vesilesiyle anma mesajı yayınladı.

CHP'li Soyluçiçek'ten

17 Mart 2023 Cuma 16:31


CHP'li Soyluçiçek, Çanakkale Zaferinin, Türk milletinin tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu ve bağımsız yolunda ne kadar azimli olduğunun çok önemli bir mihenk taşı olduğunu vurguladığı mesajında şunlara yer verdi:
"Türk Milleti’nin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi; tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkânsızlıklara karşın vatanını korumak için verdiği ulusal mücadelenin destanıdır. Türk’ün yenilmezliğini, Mehmetçiğin azim ve iradesini bununla birlikte centilmenliğini tüm dünyaya göstermiş olması açısından fazlaca önemlidir. Bugün bizlere, Çanakkale’de kahramanca çarpışan, vatanımızı kanıyla, canıyla savunma eden şehitlerimizi ebediyen şükranla hatırlamak, şehitlerimizin aziz emaneti olan ülkemizi korumak, maddi ve içsel tüm değerlerimizi daha yükseğe taşımak için çalışmak ve üretmeye geçinmek yakışmaktadır. Çanakkale Zaferi, her türlü  çileyi çekmiş; dahili ve harici düşmanları "günümüzde dahil" hiçbir dönem noksan olmayan; küllerinden yeniden doğmayı her defasında başaran; Türk Milletinin en önemli destanlarından birisidir. Çanakkale savaşı milletimizin kendisine olan inancını yeşerten ve daha sonra Cumhuriyetimizin kurulmasıyla sonuçlanan bir zaferdir.Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde; yüce Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk’ü, mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve veren kahraman Mehmetçiklerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, Allah’tan rahmet diliyor; geçmişi ve bugünüyle bir tüm olan ülkemizde özgürlük, demokrasi, adalet ve bağımsızlık ülküsünden asla vazgeçmeyeceğimizi belirtmek isterim."
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