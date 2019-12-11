Çiftçi ’den partilere Ziyaret

İlk olarak AK Parti’nin haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katılan ve İlçe Başkanı Ekrem Karahan ve parti yöneticileri ile görüş alış verişinde bulunan Başkan Çiftçi daha sonra MHP Çayırova İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. MHP İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, parti yöneticileri ve meclis üyeleri ile bir süre sohbet eden Başkan Çiftçi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu MHP İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdeban ve partililerin görüş ve önerilerini dinledi.

MHP İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdeban, ziyaretlerinden dolayı Başkan Çiftçi’ye teşekkür etti.

Buradan CHP Çayırova İlçe Başkanlığı’na geçen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İlçe Başkanı Çetin Hartamacı ve parti yöneticileri bir süre sohbet etti. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı görüşmede CHP İlçe Başkanı Çetin Hartamacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Çiftçi’ye teşekkür etti.