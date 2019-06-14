Çiftçi, Mahalle Meclislerine Başlıyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin seçim beyannamesinde yer verdiği sözlerden biri olan Mahalle Danışma Meclisleri Yenimahalle’deki programla başlıyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, seçimlerde verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Göreve geleli daha üç ay olmadan ilk sözünü yetimleri sevindirerek tutan Başkan Çiftçi, beyannamedeki diğer bir vaat olan mahalle danışma meclislerinin startını Yenimahalle’den veriyor.

14 Haziran Cuma günü saat 19.00’da Süleymaniye Caddesi üzerindeki park alanında gerçekleşecek olan mahalle danışma meclis toplantısında Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mahalle sakinlerinin görüş, öneri, fikir ve sorunlarını dinleyecek. Mahalle Danışma Meclislerini ilçenin genelinde planlayan başkan Çiftçi, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile vatandaşlardan gelen talepleri dinleyecek.

“Halkımızı dinliyoruz, kentimizi birlikte yönetiyoruz” sloganı mahalle meclislerine başlatan Başkan Çiftçi, belirli periyotlarda tüm mahallelerde toplantılar gerçekleştirecek. Vatandaşlara danışarak hizmet yapma sözü veren Başkan Çiftçi, gelen taleplere göre mahallelerdeki yol haritasını belirleyerek hizmetleri hayata geçirecek.