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Çiftçi, Vatandaşları Dinliyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşların görüş, öneri ve isteklerini yerinde dinlediği mahalle meclisi toplantılarının ikincisini Akse Mahallesi’nde gerçekleştirdi.

Çiftçi, Vatandaşları Dinliyor

25 Haziran 2019 Salı 11:36

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin mahallelerde başlattığı danışma meclisi toplantılarının ikincisi Akse Mahallesi’nde gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaşın hazır bulunduğu mahalle meclisi büyük ilgi gördü. 

Seçim beyannamesinde yer alan mahalle meclislerine “Halkımızı Dinliyoruz, Kentimizi Birlikte Yönetiyoruz” sloganı ile devam eden Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,  açık havada Akse Mahallesi sakinleriyle buluştu.

PLANLAMA YAPILACAK

 Eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevreye kadar birçok konunun konuşulduğu meclis toplantısında mahalle sakinlerine hitap eden ve göreve geldikleri günden bugüne yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Seçim beyannamemizde bulunan ve her bir mahallemizde gerçekleştirmeyi vaat ettiğimiz mahalle danışma meclisimizin ikincisini yapıyoruz. Burada sorunları konuşacağız. Talepleri dinleyeceğiz. Mahallemizin eksikliklerini tamamlama adına planlamalar gerçekleştireceğiz.” dedi.

GÜZEL BİR ÇAYIROVA İÇİN

Çayırova’nın geleceği ve çocuklarımızın daha güzel bir Çayırova’da yaşayabilmesi için ekibi ile çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, ”Mahalle meclislerimizi önemsiyoruz. Sizlerin de bildiği gibi bir insan her şeyi bilemez. Ama hep birlikte istişare edersek yaşadığımız şehirde, mahallede ve sokakta bulunan eksiklikleri birlikte çözeriz. Belediyeyi yönetirken şeffaflığa dikkat edeceğiz. Belediyenin kaynaklarını verimli kullanacağız. Yeni kaynaklar oluşturarak gerekli yatırımları ilçemize yapacağız. Bize vermiş olduğunuz emaneti, hizmetlerle dolu bir şekilde sizlere geri sunacağız.” ifadelerini kullandı.

SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Başkan Çiftçi, “Akse Mahallemizin sorunlarını ortadan kaldırmak ve eksiklerimizi tamamlamak için çalışıyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer olan Çağdaşkent mesire alanındaki güvenlik sorunu için çalışmalarımıza başladık. Yine mesire alanı içerisindeki temizlik çalışmalarına ağırlık verdik. Diğer taraftan Akse Mahallemize yönelik sorunlarımızı biliyoruz. Zamanla bu sorunları gidereceğiz.” dedi.

ÖNERİ VE TALEPLER DİNLENDİ

Başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile vatandaşların görüş, öneri ve sorunlarını dinleyen Çiftçi, vatandaşlardan gelen sorulara gerek kendisi, gerek başkan yardımcısı ve gerekse de birim müdürleri tarafından anında cevap verdi.

Soru cevap şeklinde geçen mahalle danışma meclisinde vatandaşların istekleri tek tek not alındı. Mahalle sakinlerinin memnun kaldığı mahalle meclisi, vatandaşlara yapılan ikramla son buldu.

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