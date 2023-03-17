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Çiftçi’den Çanakkale Zaferi mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Çiftçi'den Çanakkale Zaferi mesajı

17 Mart 2023 Cuma 16:35

Çanakkale Zaferi’nin, büyük imkânsızlıklara rağmen, milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakârlıkları gözler önüne seren şanlı bir destan olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi’nin mesajı söyle: "108. yıldönümünü iftiharla kutladığımız Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale'de bir asır önce neler yaşandığını bilmeyenlerin, verilen mücadeleyi anlamayanların, bugün vatanımıza yönelik tehditlere karşı duruşumuzdaki azim ve kararlılığı anlamaları da mümkün değildir. Çanakkale ruhu, milletimizin inancı, azmi ve kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağının, bağımsızlığı uğruna birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşacağının müjdecisidir.

Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 108. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

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