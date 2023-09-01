Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılış programına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 su ürünleri av sezonunun açılış programında yaptığı konuşmada, “Rızkını denizden kazanan kardeşlerimizin ekonomimize yaptıkları katkıları takdirle karşılıyoruz. Balıkçılık sektörüne sağladığımız destekleri en iyi bilen sizlersiniz. Balıkçılarımızın maliyetlerini düşürmek için 2004’ten itibaren ÖTV’siz yakıt veriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Poyrazköy’de 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışındaki konuşmasına, alandaki katılımcıları günün bu saatinde Beykoz’da iç içe, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde görmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek başladı.

Su ürünleri av sezonunun açılışı vesilesiyle bir arada olduklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4,5 aylık hasretin bugün sona erdiğini, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi’nde gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapacak balıkçıların ağlarının mavi sularla buluştuğunu dile getirdi.

Balıkçılık sezonunun bereketli geçmesini dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vira Bismillah” diyerek denizlere açılacak balıkçıların ağlarının hep dolu çıkmasını Allah’tan niyaz ettiğini belirtti.

“MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK İÇİN 2004’TEN İTİBAREN ÖTV’SİZ YAKIT VERİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçılık sektörünün yaklaşık 250 bin vatandaşa istihdam sağladığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rızkını denizden kazanan kardeşlerimizin ekonomimize yaptıkları katkıları takdirle karşılıyoruz. Balıkçılık sektörüne sağladığımız destekleri en iyi sizler biliyorsunuz. Balıkçılarımızın maliyetlerini düşürmek için 2004’ten itibaren ÖTV’siz yakıt veriyoruz. Bugüne kadar toplamda 15,6 milyar lira ÖTV’siz yakıt desteğinde bulunduk. Su ürünleri avcılarına ve üreticilerine Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla indirimli kredi sağlıyoruz. Sektörümüzü 2002’den beri toplam 23,2 milyar liralık sübvansiyonlu krediyle destekledik. Küçük ölçekli kıyı balıkçılarımızı da unutmadık, unutmuyoruz. 12 metreden küçük gemisi olan 14 binden fazla kıyı balıkçımıza da sahip çıkıyoruz. Bugüne kadar 313 milyon lira kıyı balıkçımıza ödeme yaptık.”

DEPREM BÖLGESİNDEKİ BALIKÇILARA MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asrın Felaketi” 6 Şubat depremlerinden sonra depremzede balıkçıları kaderlerine terk etmediklerinin altını çizdi.

Deprem bölgesinde balıkçılık yapan vatandaşlarla ilgili bir müjdeyi de bu akşam paylaşmak istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deprem bölgesindeki gelir kaybı yaşayan balıkçılarımıza destek veriyoruz. Yarın itibarıyla gemi başına 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca afet bölgesi ilan edilen illerde su ürünleri yetiştiricilerimizin zayi olan balık yumurtaları, yavru, porsiyonluk ve anaç balıkları için 2 ay içerisinde destekleme ödemelerini gerçekleştireceğiz. Her iki desteğimizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, üç tarafı denizlerle çevrili, iklim ve coğrafya bakımından dünyanın en güzel ülkelerinden biri olduğunu vurgulayarak, Allah’ın Türkiye’ye bahşettiği bu imkânı değerlendirmenin gayretinde olduklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deniz ve su ürünlerinde her yıl ölçek ve hedef büyüterek yola devam ettiklerini söyledi. Su ürünleri ihracatında 2023 hedeflerinin 1 milyar dolar olduğunu, 4 yıl önce bu rakama ulaşmayı başardıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Geçen yıl 100’den fazla ülkeye ihracat yapan sektörümüz 1,7 milyar doları ülke ekonomisine kazandırdı. Hedefimiz bu yıl bir rekor daha kırmaktır. Karadeniz’de büyütülen ve ithal somona alternatif olan Türk somonu ile Ege ve Akdeniz’de yetiştirilen levrek ve çipurayı dünyada marka hâline getirdik. Yeni pazara girmesine rağmen Türk somonu çok ciddi talep gördü. Geçen yıl 312 milyon dolar olan Türk somonu ihracatını inşallah bu sene 400 milyon dolara ulaştıracağız. Artık balıkçılarımız dünyaya açılıyor. Başta Moritanya olmak üzere Afrika ülkelerinde 50 balıkçı gemimiz, binden fazla tayfa ile avcılık yapıyor. Balıkçılarımız bu şekilde ülkemiz denizlerinde yıllık olarak avladıkları balık miktarının iki katı, yani yaklaşık 600 bin ton balığı okyanuslarda avlıyor. Balıkçılarımız, kurdukları balık işleme tesisleriyle hem yerel halka istihdam sağlıyorlar hem de ülkemize milyonlarca dolar döviz kazandırıyorlar. Yurt dışındaki faaliyetleriyle kazan-kazan anlayışımızı en güzel şekilde temsil eden balıkçılarımızı tebrik ediyorum.”

“DENİZLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR”

Her yaştan insan için balığın yeri doldurulamaz bir besin kaynağı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Denizlerde sürdürülebilirliği sağlamak hepimizin görevidir. Tabiat hatayı ve ihmalkâr davranmayı asla affetmez. Biz denizlerimize ne kadar sahip çıkarsak, denizlerimiz de bize sahip çıkar. Denizlerimize ne kadar ihtimam gösterirsek, denizlerimiz de balığıyla ve diğer ürünleriyle bizlere hizmet eder. Ekim 2022’de Marmara Denizi’nde görülen müsilaj, bizlere bu meselenin savsaklanmaması gerektiğini çok açık ve net göstermiştir. Müsilaj sıkıntısının baş göstermesiyle av araçları kullanılamaz hâle gelmiş ve balıkçılarımız Marmara’da hatırlayın, av yapamamıştır.”

Müsilaja karşı hemen harekete geçtiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Müsilajın süratle temizlenmesini sağladık. Bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve ilgili kurumlar ile çok yönlü çalışmalar başlattık. O dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesini maalesef kayıp verdik, bulamadık. Marmara Denizi’nin yüzeyindeki müsilajı kısa süre içerisinde yine biz temizledik, tıpkı Haliç’i temizlediğimiz gibi. Şimdi Haliç ne hâlde görüyorsunuz. Ayrıca Meclis’imizde Müsilaj Araştırma Komisyonu kurduk. Bir daha müsilaj oluşmaması için el birliğiyle çalışıyoruz. Bugüne kadar Marmara Denizi’nden avlanılan balıklarda müsilajla ilgili insan tüketimine risk oluşturacak bir veriye ulaşılmadı. Kontrol ve analizlerimiz aralıksız bir şekilde devam ediyor.”

“SEKTÖRÜN SIKINTILARINA ÇÖZÜM YOLLARINI GELİŞTİRECEĞİZ”

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir bir şekilde balık tüketmesi için denetimleri daha da artıracaklarını, balıkçılık ve su ürünleri sektöründeki sorunlara çözüm bulmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun da çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hükûmet ve Meclis el ele vererek, balıkçılarımızın tavsiyeleriyle sektörün sıkıntılarına çözüm yollarını geliştireceğiz” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını tamamlamak üzereyken, dinleyicilerin konuşmaya devam etmesi yönündeki talepleri üzerine, “Ama hemşehrilerim bana şimdi sarma hazırladılar, muhlama hazırladılar. Onları yemeyecek miyiz?” diye karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “4,5 aylık aradan sonra yeniden açılışını yaptığımız balıkçılık sezonumuzun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Beykoz Belediyemize teşekkür ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına, bahtınız açık olsun. Kalın sağlıcakla diyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ALABALIK TESİSLERİNE DESTEK

Gazetecilere, Marmara ve Karadeniz’e özgü kalkan, somon, levrek ve çipura yavrularının denize bırakılarak balıklandırma yapıldığı sırada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Balıkçılık sezonunun bu akşam ilk adımını attık. İnşallah ‘vira bismillah’ dedik. Bereketli olur. İnşallah bu bereketiyle beraber, bolluk ve inşallah ucuz balık çeşitlerine de milletimiz böylece kavuşmuş olur. Burada, bütün balıkçılık sektöründe çalışan kardeşlerimize de Rabb’im bol, bereketli kazançlar nasip eder. Moritanya’ya kadar açılan balıkçılarımız buralarda rızık peşinde koşuyorlar. Kendi denizlerimizde aynı şekilde rızık peşinde koşuyorlar. Bizler de sorumlu bakanım başta olmak üzere hep birlikte, her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz. Balıktan tüm insanımız yediden yetmişe istifade etmeli.”

Gazetecilerin, “Hangi balığı seversiniz?” sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi bir şey söyleyeceğim kızacaksın, hamsi. Kalkanı severim” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Kahramanmaraş olmak üzere deprem bölgesinde zarar gören alabalık tesislerine destek verilip verilmeyeceğine dair soruyu da “Yapıyoruz zaten. Her türlü desteği onlara veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz” şeklinde yanıtladı.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan gemi dümenini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti.



KAYNAK: T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası