Davutoğlu Kocaeli’ye geliyor

Gelecek Partisi Kocaeli teşkilatı 1 Temmuz Pazar günü düzenleyecekleri piknik programında genel başkan Prof Ahmet Davutoğlu’nu ağırlayacak. Pandemi koşulları nedeniyle bir çok programını ertelemek ya da iptal etmek zorunda kalan Kocaeli teşkilatı ay sonu itibariyle başlayacak normalleşme kapsamında etkinliklerine başlayacak. Gelecek Kocaeli, 11 Temmuz olarak belirlediği piknik için kolları sıvarken, yer tespiti ve program hazırlıklarına başladı.