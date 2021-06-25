banner632
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Davutoğlu Kocaeli’ye geliyor

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, Konya’da katıldığı il başkanları toplantısından teşkilatına müjde verdi. Başaran, bire bir görüştüğü genel başkan Prof. Ahmet Davutoğlu’nun 11 Haziran Pazar günü düzenleyecekleri piknik programına katılacağı bilgisini verdi.

Davutoğlu Kocaeli'ye geliyor

25 Haziran 2021 Cuma 21:04

 Gelecek Partisi Kocaeli teşkilatı 1 Temmuz Pazar günü düzenleyecekleri piknik programında genel başkan Prof Ahmet Davutoğlu’nu ağırlayacak. Pandemi koşulları nedeniyle bir çok programını ertelemek ya da iptal etmek zorunda kalan Kocaeli teşkilatı ay sonu itibariyle başlayacak normalleşme kapsamında etkinliklerine başlayacak. Gelecek Kocaeli, 11 Temmuz olarak belirlediği piknik için kolları sıvarken, yer tespiti ve program hazırlıklarına başladı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli Byükşehirİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de kanaat önderleri ve muhtarlarla buluştu: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de kanaat...
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada iddianameyi oy birliğiyle kabul etti Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada...
Vekil Yaman, Türkiye’yi dolaşıyor Vekil Yaman, Türkiye’yi dolaşıyor
Milletvekili Yılmaz,İl Başkanı Ellibeş ve İlçe Başkanı Acay'dan esnaf ziyareti! Milletvekili Yılmaz,İl Başkanı Ellibeş ve İlçe...
Yeniden Refah genel merkezi, Kocaeli ticaret odasını ziyaret etti. Yeniden Refah genel merkezi, Kocaeli ticaret odasını...
İzmit, Yeniden Refah heyetini bağrına bastı. İzmit, Yeniden Refah heyetini bağrına bastı.
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de...
- "Etnik kimlik üzerinden kim siyaset yapıyorsa vatanını sevmiyordur. Kimlik üzerinden siyaset, bütün demokrasilerde...

Haberi Oku