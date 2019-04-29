Erdoğan'dan başkanlara uyarı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart’ta seçilen Belediye Başkanlarını Kızılcahamam’da düzenlenen kamp da bir araya getirdi. Erdoğan burada başkanlara önemli uyarılarda bulundu

3 gün süren kamp da Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye Başkanlarına önemli uyarlarda bulundu. Kampa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın ile birlikte 11 İlçe Belediye Başkanı ve İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’da katıldı. Gebze, Darıca ve Dilovası belediye Başkanlarının kampa aynı araçla birlikte gitmesi ise takdir topladı.

HALKLA İÇ İÇE OLUN

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Başkanlarına önemli uyarlarda bulundu. Erdoğan, Başkanlardan vatandaşla iç içe olmalarını isteyerek, “Hizmet gayesi olduğu bir yerde, kibir, büyüklenme, tepeden bakma hele hele insanları kendinden uzak tutma kesinlikle söz konusu olamaz. Makamında, aracında, yolda, çarşıda, pazarda etrafına korumalarla kendi ekibiyle duvar ören belediye başkanı olamaz. Bu sayılar haddinden fazla oluyor. Halk ile ilişkisini kesen başkan ile biz de ilişkimizi keseriz. Size oy vermiş olsun olmasın, her bir ferdin meselesi artık sizin de meselenizdir. Şehrin insanını olduğu kadar tarihini, kültürünü, değerlerini de bir bütün olarak görmeniz gerekiyor.“dedi.