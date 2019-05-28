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"Farklı bir anlayışla yöneteceğiz"

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, önümüzdeki 5 yıl boyunca farklı bir belediyecilik anlayışı ile hizmet vereceklerini belirterek, görevde olduğu süre içinde hiçbir yanlış işin altına imza atmayacağını söyledi.

28 Mayıs 2019 Salı 10:55

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların iftar sofralarına konuk olmaya devam ediyor. Teravih namazı sonrası vatandaşlarla çay içip sohbet yapan Başkan Çiftçi, yapacakları çalışmaları anlattığı vatandaşların görüş, öneri ve fikirlerini dinleyerek not alıyor. Başkan yardımcısı ve belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği Başkan Çiftçi vatandaşlarla sohbetinde,” Yaklaşık iki ay önce verdiğiniz destekle bu göreve geldik. Önümüzdeki dönem sizlere hizmet etmek için sistemimizi oturtmaya başladık. 5 yıl boyunca farklı bir belediyecilik anlayışıyla sizlere hizmet vereceğiz.” diye konuşuyor.

GÜLERYÜZ YÜZLE HİZMET

Vatandaşların belediyede güler yüzle karşılanacağını ifade eden Başkan Çiftçi, “Belediyede halkımız hizmet alırken moral bulacak ve almak istediği her hizmeti alacak. Yetimlerimizin öksüzlerimizin yanında olacağız. Belediye hizmetlerinde gördüğünüz aksaklıkları derhal şahsıma ulaştırınız. Biz sizlerin emrinizde olacağız. 5 yıl boyunca sizlerin hizmetkârı olmayı vaat ettik. Belediyede yanlış iş olmayacak. Görevde olduğumuz süre boyunca bu kardeşiniz hiçbir yanlış işin altına imza atmayacak. “ ifadelerini kullandı.

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