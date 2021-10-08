Gelecek Gebze Karakaya’ya emanet





Ayağının tozuyla il binasını taşıyıp, 50 kişiden oluşan yönetim kurulunu oluşturan Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır, il yönetimine aldığı Hasan Arabacı’dan boşalan Gebze İlçe Başkanlığı görevine ilçenin renkli simalarından Alican Karakaya’yı atadı. İlçe teşkilatında düzenlenen devir teslim töreninde bir konuşma yapan başkan Serap Çakır, “Tüm teşkilatlarımıza dinamizm kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplumun her kesimini kucaklayan bir il yönetimi oluşturduk. Sıra ilçelerde. Olabildiğince hızlı davranıp, eksik olan noktalarımızı takviye edeceğiz. Alican Karakaya’dan beklentilerimiz yüksek. Kendisi bölgemizde sevilen sayılan bir isim. Siyasete de yabancı değil. Başarılı olacağına yürekten inanıyorum” dedi.





Kendisine olan güvene layık olmak için gece gündüz çalışacaklarını söyleyen başkan Alican Karakaya da, “Başkanımız Serap Çakır’a duydukları güven için teşekkür ediyorum. İlçe başkanımız Hasan Arabacı’dan devraldığımız teşkilatımızı yeni arkadaşlarımızla takviye ederek en kısa sürede yönetimimi açıklayacağım. Bu vesile ile hizmetlerinden dolayı Hasan Arabacı beye teşekkür ediyorum. Onunda il yönetiminde başarılı olmasını diliyorum” diye konuştu.

















ALİCAN KARAKAYA KİMDİR?

1992, Gebze/KOCAELİ doğumlu olup aslen Sivaslıdır. İlkokul ve lise eğitimini Gebze’de tamamladıktan sonra Balıkesir Üniversitesi Kimya Teknolojisi bölümünde okudu.

Lisans eğitimine Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden devam etmektedir. İş hayatına 2015 yılında kurmuş olduğu sağlık alanında hizmet veren kurumsal şirketinde bölgenin önemli kuruluşlarına güçlü çözüm ortaklığı yaparak istihdam sağlamaya devam etmektedir. Aktif siyasete 2017 yılında Ak Parti teşkilatlarında başlamış olup sonrasında sivil toplum kuruluşu olan Müsiad Gençlik Komitesinde 2019/ 2020 dönemi şube başkanlığı görevini tamamlamıştır. Halen MÜSİAD Gebze üyesidir.