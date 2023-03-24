Gelecek Partili Gençlerin Adaylık Çıkarması

Gelecek Partisi Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel ve çalışma arkadaşları 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekili seçimleri için Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret ederek adaylık başvurularını gerçekleştirdiler.

Gelecek Partisi Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel ve çalışma arkadaşları 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekili seçimleri için Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret ederek adaylık başvurularını gerçekleştirdiler.

14 Mayıs seçimlerinde adaylık başvuruları konusunda tercih edilen partiler arasında yer alan Gelecek Partisinde gençler gündeme damga vurmaya devam ediyorlar. Dün Gelecek Partisi Genel Merkezine toplu halde gelen çok sayıdaki Gelecek Partili gençler adaylık başvurularını resmen Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’na sundular ve diğer Genel Başkan Yardımcılarını ziyaret ettiler.

Aday adaylığı başvurularını yapan çok sayıdaki genç adına açıklamalarda bulunan Genel Başka Yardımcısı Mustafa Gözel, ülkeye hizmet yarışında Gelecek Partili gençlerin kendilerini ortaya koymaktan çekinmediklerini ve bunun gurur verici olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde Gelecek Partisine yapılan adaylık başvurularının yarısından fazlasının genç kesimler tarafından gerçekleştirildiği ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Gözel, gelecek güzel günlere bu cesur gençlerle ulaşacaklarını belirterek sözlerine son verdi.







