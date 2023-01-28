HALKIN VEKİLİ “ÇETİN ÇAKIROĞLU”

Önümüzdeki aylarda yapılması planlanan Genel seçimlerde partiler Aday adaylığı sürecini başlattı. Bu Aday adaylığı sürecinde ise en dikkat çeken isimlerin başında Ak Parti’nin önde gelen isimlerinden Çetin Çakıroğlu.

Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliği, Merkez İlçe Başkanlığı, İl Genel Meclisi üyeliği görevlerinde bulunan Çetin Çakıroğlu Giresun halkının yakından tanıdığı bir isim. Adil bir yönetim anlayışı sergileyen ve görevde bulunduğu süre içerisinde halkın her kesimini kucaklayan Çakıroğlu’nun listeye girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yıllardır Giresun Merkezden Milletvekili çıkarmayan Ak Parti’de beklenti mutlaka merkezden bir aday olması. Ancak Aday olacak ismin halkın sorunlarını birlikte yaşayan, onlardan birisi olan, kendilerine rahatça ulaşacağı bir ismin olmadı.

Özellikle Merkez İlçe Başkanlığı döneminde partili partisiz yüzlerce gencin işe girmesine vesile olan, Giresun İl Özel İdaresinde İGM görevi sürdürdüğü dönemde köylere ve Giresun Merkeze yapılan yatırımlarda büyük emeği olan Çakıroğlu’nun Milletvekili olması durumunda da halkın vekili olacağı ifade ediliyor.

Konuyla alakalı görüşlerini aldığımız Çakıroğlu” Hafta içi düzenleyeceği basın toplantısında resmen Aday adaylığını açıklayacağını ve resmî başvurusunu yapacağını” ifade etti.