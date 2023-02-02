İYİ Parti Seçim Startını Verdi!

Nusret Acur ve beraberindeki heyet mahalle halkıyla bir araya gelerek sorunları dinledi,İYİ Parti iktidarında yapılacak değişiklikleri anlattı.
15 Ocak’ta gerçekleştirilen il kongresinin ardından göreve gelen İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret
Acur hafta başında il divan kurulunu belirlemiş, SKM başkanını atamıştı. Teşkilatları uzun süredir
sahada olan İYİ Parti’de seçim çalışmaları resmi olarak başladı. İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı kalabalık bir
heyetle Karamürsel Kızderbent ve Yalakdere mahallelerini ziyaret etti. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı
Nusret Acur ve Karamürsel ilçe başkanı Orhan Kılınçsoy’la birlikte il ve ilçe yöneticileri mahalle
halkının sorunlarını ve taleplerini dinledi.
MUHTARLARA VE DERNEĞE ZİYARET
Kızderbent Mahalle Muhtarı Recep Akbaş’ı, Yalakdere Mahalle Muhtarı Samet Ertanal’ı
makamlarında ziyaret eden İYİ Parti heyeti daha sonra Kızderbentliler Derneği Başkanı Enver
Demirsoysal ve yönetimiyle bir araya geldi. Bölge halkına hizmet veren esnafları da ziyaret eden İYİ
Partililer Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sorunların sebeplerini anlattı. İYİ Parti’nin çözüm
önerilerini de anlatan heyet, Millet İttifakı ve İYİ Parti’nin iktidar olmasıyla birlikte Türkiye’de
yaşanacak iyileşme sürecinden bahsetti.
SEÇİME HAZIRIZ
Ziyaret sonrasında kısa bir açıklama yapan il başkanı Nusret Acur şu ifadeleri kullandı: “Partimiz
aylardır seçim için hazırlanıyordu. Her an bir baskın seçim olabilir ihtimaline karşı teşkilatlarımızda
gerekli yenilikleri ve hazırlıkları tamamlamıştık. Artık seçim sathına geldik. Hafta başında il yönetim
kurulumuzda görev dağılımımızı tebliğ ettik ve Seçim Koordinasyon Merkezi’mizi oluşturduk. Bugün
Karamürsel ilçemizde Kızderbent ve Yalakdere mahallerimizde yaptığımız çalışma ile seçim startımızı
verdik.
SORUNLARI DİNLEDİ
Kızderbent ve Yalakdere’de bölge halkının sorunlarını dinledik, İYİ Parti’mizin çözüm planlarını
anlattık. Bölgedeki en büyük sorun mevcut ve inşa edilmek istenen taşocakları ile ilgili. Yemyeşil
doğası ile, yüzlerce yıllık tarihi ile büyük bir öneme sahip olan bu bölgeye maalesef gerekli önem
verilmiyor. Millet İttifakı ve İYİ Parti iktidarında çevreye ve tarihi değerlerimize öncelik vereceğiz. Para
hırsı ile, yandaşlarına daha fazla kar sağlamak için AKP iktidarının peşkeş çektiği bütün yeşil alanları
sermayenin karanlığından kurtaracak, yeniden yeşillendirecek ve hangi bölgemizde olursa olsun o
bölgede ikamet eden kimselerin talepleri doğrultusunda kullanılması için çaba sarf edeceğiz.”