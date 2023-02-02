İYİ Parti Seçim Startını Verdi!

İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı seçim startını Karamürsel Kızderbent ve Yalakdere mahallelerini ziyaret ederek verdi.

Nusret Acur ve beraberindeki heyet mahalle halkıyla bir araya gelerek sorunları dinledi,İYİ Parti iktidarında yapılacak değişiklikleri anlattı.

15 Ocak’ta gerçekleştirilen il kongresinin ardından göreve gelen İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret

Acur hafta başında il divan kurulunu belirlemiş, SKM başkanını atamıştı. Teşkilatları uzun süredir

sahada olan İYİ Parti’de seçim çalışmaları resmi olarak başladı. İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı kalabalık bir

heyetle Karamürsel Kızderbent ve Yalakdere mahallelerini ziyaret etti. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı

Nusret Acur ve Karamürsel ilçe başkanı Orhan Kılınçsoy’la birlikte il ve ilçe yöneticileri mahalle

halkının sorunlarını ve taleplerini dinledi.





MUHTARLARA VE DERNEĞE ZİYARET





Kızderbent Mahalle Muhtarı Recep Akbaş’ı, Yalakdere Mahalle Muhtarı Samet Ertanal’ı

makamlarında ziyaret eden İYİ Parti heyeti daha sonra Kızderbentliler Derneği Başkanı Enver

Demirsoysal ve yönetimiyle bir araya geldi. Bölge halkına hizmet veren esnafları da ziyaret eden İYİ

Partililer Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sorunların sebeplerini anlattı. İYİ Parti’nin çözüm

önerilerini de anlatan heyet, Millet İttifakı ve İYİ Parti’nin iktidar olmasıyla birlikte Türkiye’de

yaşanacak iyileşme sürecinden bahsetti.





SEÇİME HAZIRIZ





Ziyaret sonrasında kısa bir açıklama yapan il başkanı Nusret Acur şu ifadeleri kullandı: “Partimiz

aylardır seçim için hazırlanıyordu. Her an bir baskın seçim olabilir ihtimaline karşı teşkilatlarımızda

gerekli yenilikleri ve hazırlıkları tamamlamıştık. Artık seçim sathına geldik. Hafta başında il yönetim

kurulumuzda görev dağılımımızı tebliğ ettik ve Seçim Koordinasyon Merkezi’mizi oluşturduk. Bugün

Karamürsel ilçemizde Kızderbent ve Yalakdere mahallerimizde yaptığımız çalışma ile seçim startımızı

verdik.





SORUNLARI DİNLEDİ





Kızderbent ve Yalakdere’de bölge halkının sorunlarını dinledik, İYİ Parti’mizin çözüm planlarını

anlattık. Bölgedeki en büyük sorun mevcut ve inşa edilmek istenen taşocakları ile ilgili. Yemyeşil

doğası ile, yüzlerce yıllık tarihi ile büyük bir öneme sahip olan bu bölgeye maalesef gerekli önem

verilmiyor. Millet İttifakı ve İYİ Parti iktidarında çevreye ve tarihi değerlerimize öncelik vereceğiz. Para

hırsı ile, yandaşlarına daha fazla kar sağlamak için AKP iktidarının peşkeş çektiği bütün yeşil alanları

sermayenin karanlığından kurtaracak, yeniden yeşillendirecek ve hangi bölgemizde olursa olsun o