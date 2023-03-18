İYİ PARTİ'DE RENKLİ ADAY





İnşaat Mühendisleri Odası eski Yöneticisi, Yüksek İnşaat Mühendisi ve Jeoloji Mühendisi Aşkın Özön İYİ Parti Kocaeli’den Milletvekili aday adayı oluyor.





14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi öncesi siyasi partilerde hareketlilik devam ediyor. İYİ Parti’de Milletvekili aday adaylığı başvuru süreci 22 Mart 2023 Çarşamba günü saat 19.00'a kadar sürecek. Bu kapsamda aday adayı olmak isteyen isimler resmi başvurularını tamamlayacak. Yaklaşık bir hafta önce İYİ Parti’de rozet takan kentimizin tanınan ve sevilen iş insanı İnşaat Mühendisleri Odası eski Yöneticisi, Yüksek İnşaat Mühendisi ve Jeoloji Mühendisi Aşkın Özön da İYİ Parti’den aday adayı olacak.Özön, 20 Mart Pazartesi 17:30'da İYİ Parti İl binasında tüm sevenlerinin katılımıyla aday adaylığını açıklayacak.









AŞKIN ÖZÖN KİMDİR?

1981 yılında Kocaeli’nde doğdu. 1999 yılında İzmit Teknik Lisesi Elektrik Bölümünden, 2005 yılında Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği ve 2006 yılında İnşaat Mühendisliğini Bölümlerinden mezun oldu. DAMA Projede, Jeofizik Zemin bilgilerini harmanlayarak 136 adet Projenin Depreme Dayanıklı Statik Projelerini oluşturdu. Altınova Tersane Bölgelerinde, Deniz Kıyı Şeridinde Sıvılaşmayı yok etmek amaçlı Zemin Jetgrout ve Yük Gemilerini taşıyacak olan Kızakların, ana kayaya inen, sayısız Kazık çalışmalarında bulunarak Profesyonel Tersane kurulumunu gerçekleştirdi. Kamuya fayda sağlamak amacıyla İzmit Belediyesi Fen İşleri Bölümünde Gölkay, Mahalle Konakları, Bisiklet Yolları, Profesyonel Kapalı Pazarlar, Asfalt yol Projeleri, Viyadük vb projelere imza attıktan sonra Etüd Proje Müdürü olarak görevini tamamladı. Kocaeli’nin önde gelen firmalarından Pekdemir İnşaatta Lüks Konut projelerinde Yapım Şefi, Kain ve Kavşut İnşaatlarda Üstün özellikle Binaların yapımında Proje Müdürü olarak çalışarak yaklaşık 1500 adet dairenin zamanında, kaliteli ve Depreme Dayanıklı yapılmalarını sağladı. İki dönem Kocaeli İnşaat Mühendisleri odasında yönetici olarak görev yaptı. Deprem İzolatörlü Kocaeli Şehir Hastanesinin yapımına katkı sağladıktan sonra kendi şirketini kurdu. Şu anda Lüks Villa, Rezidans Yapımı ve çeşitli Taahhüt İşleri yapmaktadır. Kahramanmaraş depremi sonrası bölgede incelemelerde bulunmuş ve kendini Profesyonel, Zemine önem veren, Sosyal Donatısı yeterince olan, Mahalle bazlı Kentsel Dönüşüm Projelerine adamıştır. Kariyer hayatı boyunca Proaktif ve sistemli olabilmek için kendisini sürekli seminer ve eğitimlerle desteklemiştir, desteklemektedir. 16 yıllık evli olup bir kız çocuk babasıdır.















