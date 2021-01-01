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SİYASET:
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İYİ partiden yeni yıl mesajı

Aziz Milletimizi büyük üzüntüye boğan deprem, sel, yangın ve sağlığımızı tehdit eden küresel korona virüs salgını gibi can ve mal kaybına sebep olan birçok felaketi yaşadığımız, içimizde derin yaralar oluşturan 2020 yılını geride bırakıyoruz. Her yeni yıl beraberinde yeni umutlar, yeni beklentiler ve yeni başlangıçlar getirmektedir. 2020 yılında ülkemizi milletimizi üzüntüye boğan, bizleri derinden etkileyen olumsuzlukların; umutla gireceğimiz 2021 yılında yaşanmaması, tüm dünyada sevgi, barış, dostluk ve hoşgörünün egemen olması, doğal afetler, kazalar ve benzeri olaylarla karşı karşıya kalınmaması en büyük dileğimizdir.

İYİ partiden yeni yıl mesajı

01 Ocak 2021 Cuma 13:17

 İYİ Parti ailesi olarak halkımıza olan sevgimiz ve milletimizin her şeyin en iyisine layık olduğuna olan inancımızla; 2020 yılında Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener öncülüğünde tüm Türkiye’nin sesi olmaya, halkın gerçek gündemini ısrarla dile getirip sorunların çözüme kavuşması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık, 2021 yılında da yapmaya devam edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle; 2021 yılının Kocaeli’mize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm hemşerilerimin yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Şanbaz YILDIZ
İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı
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