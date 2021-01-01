İYİ partiden yeni yıl mesajı
Aziz Milletimizi büyük üzüntüye boğan deprem, sel, yangın ve sağlığımızı tehdit eden küresel korona virüs salgını gibi can ve mal kaybına sebep olan birçok felaketi yaşadığımız, içimizde derin yaralar oluşturan 2020 yılını geride bırakıyoruz. Her yeni yıl beraberinde yeni umutlar, yeni beklentiler ve yeni başlangıçlar getirmektedir. 2020 yılında ülkemizi milletimizi üzüntüye boğan, bizleri derinden etkileyen olumsuzlukların; umutla gireceğimiz 2021 yılında yaşanmaması, tüm dünyada sevgi, barış, dostluk ve hoşgörünün egemen olması, doğal afetler, kazalar ve benzeri olaylarla karşı karşıya kalınmaması en büyük dileğimizdir.