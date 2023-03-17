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SİYASET:
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Hüseyin Baş’a ziyaret…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hüseyin Baş'a ziyaret…

17 Mart 2023 Cuma 17:36


BTP Genel Merkezindeki seçim gündemli görüşme saat 15.00’te başladı.

Kameraların görüntü almasının ardından heyetler arası ve baş başa görüşmeye geçildi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerin ardından Hüseyin Baş ve Kemal Kılıçdaroğlu ortak açıklama yaptı.

“Türkiye'nin pek çok sorunu ele alındı”

Kılıçdaroğlu, "Değerli basın mensupları Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret ettik. Sayın genel başkan ve arkadaşlarıyla beraber olduk. Türkiye'nin pek çok sorunu dile geldi bu toplantıda. Devlette liyakattan ekonomiye, üniversitelerden depreme kadar pek çok konu hakkında karşılıklı düşüncelerimizi ifade ettik. Güzel bir ev sahipliği yaptılar. Sayın genel başkanın şahsında partisine de yürekten teşekkür ediyoruz" açıklaması yaptı.

“Çalışmalarımızı yapıp kamuoyuyla paylaşacağız”
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da “Türkiye'nin birçok meselesinin istişare ettiğimiz bir toplantı oldu” dedi.
Hüseyin Baş, "Sayın genel başkana nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisinin de ifade ettiği üzere çok verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendileri bir siyasi tecrübe abidesi, benim için de çok verimli ve faydalı bir sohbet oldu. Türkiye'nin birçok meselesinin istişare ettiğimiz bir toplantı oldu. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde kendilerine başarılar diliyorum. Umuyoruz Türkiye adına çok güzel günler göreceğimiz bir süreçte olacağız. Biz de Türkiye adına, Türkiye'nin yarınları adına inşallah çalışmalarımızı yapıp kamuoyuyla süreç içerisinde paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

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