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KOCAELİ 1. OLAĞAN GENEL KURULU HAYIRLI OLSUN

Mil-Diyanet Sen Kocaeli Şubesi 1. Olağan Kongresi, Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, Genel Başkan Yardımcıları, Siyasi Parti ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

KOCAELİ 1. OLAĞAN GENEL KURULU HAYIRLI OLSUN

20 Mart 2023 Pazartesi 12:43

19 Mart 2023 Pazar günü gerçekleşen kongrede söz alan Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, konuşmasına, din görevlilerinin yaşadığı sıkıntılar ve sıkıntıların giderilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek başladı. Gündeme dair konulara da değinen Gül, İstanbul Sözleşmesinin iptalinin isabetli bir karar olduğunu vurgulayarak ‘iktidara geldiğimizde İstanbul Sözleşmesini geri getireceğiz’ diyen siyasi parti genel başkanlarını eleştirdi. 6284 sayılı kanunun aile yapısına ciddi zarar verdiğini vurgulayarak millî ve manevî değerlerimize ve milletimizin aile yapısına uygun hale getirilmesi gerektiğini, dışarıdan fonlanan LGBT derneklerinin kapatılması gerektiğini ve minber dokunulmazlığının mutlaka getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kurucu İl Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Halil Fıngaloğlu ise yaptığı konuşmada; Yalnızca Allah'a güvendiklerini, her zaman hakkın yanında ve haksızlığın tam karşısında olduklarını, kısa zamanda Kocaeli'de çok güzel hizmetler yaptıklarını ve en etkili sendika olduklarını ifade etti. Fıngaloğlu, “Mil-Diyanet Sen' in yolu, Kur'an ve sünnet eksenli bir yoldur, hayra motor, şerre fren olanların yoludur. Hayatı boyunca, hayatının 1 saniyesine bile hakim olmadığının farkında olarak fırıldak olmayanların ve Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyenlerin yoludur” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Mil-Diyanet Sen Kocaeli Şubesi üyelerinin yoğun teveccühü ve katılımı ile gerçekleşen kongrede Kurucu İl Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Halil Fıngaloğlu, şube başkanlığı görevini devrettiği Alim Özbek de yaptığı selamlama konuşmasında; "Bayrağı devraldığım kurucu İl başkanım Halil Fıngaloğlu'na, yönetimde bulunan arkadaşlarıma ve Mil-Diyanet Sen'e hizmet eden tüm üyelere teşekkür ediyorum" dedi ve ayrıştıran değil, gönül sendikacılığı yapacaklarını ifade etti.
 
Protokol konuşmalarından sonra yapılan seçimde tüm delegelerin oylarıyla Mil-Diyanet Sen Kocaeli Şube Yönetimi aşağıdaki gibi şekillendi: 

Alim Özbek Şube Başkanı
Selim Hatun Başkan Yardımcısı
Murat Korkmaz Başkan Yardımcısı
Musa Kangal Başkan Yardımcısı
Ahmet Özkan Başkan Yardımcısı
Yunus Acevit Başkan Yardımcısı
Fatih Mehmet Koca Başkan Yardımcısı
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