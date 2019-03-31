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KOCAELI'DE İLK SONUÇLAR

31 Mart 2019 Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları? İlçe İlçe Sonuçlar

KOCAELI'DE İLK SONUÇLAR

31 Mart 2019 Pazar 19:15

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR

Tahir Büyükakın

AK Parti 51.474 OY
%56,91


Serdar Kaman

İyi Parti 28.178 OY
%31,16


Birol Aydın

Saadet Partisi 3.031 OY
%3,35


Züleyha Gülüm

HDP 2.835 OY
%3,13


Ziya Topal

DSP 481 OY
%0,53

 

Başiskele

Zafer Mutlu
Saadet Partisi
%42,21


Mehmet Yasin Özlü
AK Parti
%36,88


Rıza Güven Usta
İyi Parti
%18,63

Çayırova
Açılan %1,14

Bünyamin Çiftçi
AK Parti
%56,15


İlhami Bayrak
İyi Parti
%19,58


Selahattin Kaya
CHP
%18,88

 

Darıca
Açılan %0,96

Muzaffer Bıyık
AK Parti
%51,40


Yakup Törk
CHP
%43,58


Selim Çetinkaya
Saadet Partisi
%3,84

Derince
Açılan %0,00

Halil Kayın
Saadet Partisi
%0,00


Kenan Baş
DSP
%0,00

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