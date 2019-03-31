KOCAELI'DE İLK SONUÇLAR

Tahir Büyükakın
AK Parti 51.474 OY
%56,91
Serdar Kaman
İyi Parti 28.178 OY
%31,16
Birol Aydın
Saadet Partisi 3.031 OY
%3,35
Züleyha Gülüm
HDP 2.835 OY
%3,13
Ziya Topal
DSP 481 OY
%0,53
Başiskele
Zafer Mutlu
Saadet Partisi
%42,21
Mehmet Yasin Özlü
AK Parti
%36,88
Rıza Güven Usta
İyi Parti
%18,63
Çayırova
Açılan %1,14
Bünyamin Çiftçi
AK Parti
%56,15
İlhami Bayrak
İyi Parti
%19,58
Selahattin Kaya
CHP
%18,88
Darıca
Açılan %0,96
Muzaffer Bıyık
AK Parti
%51,40
Yakup Törk
CHP
%43,58
Selim Çetinkaya
Saadet Partisi
%3,84
Derince
Açılan %0,00
Halil Kayın
Saadet Partisi
%0,00
Kenan Baş
DSP
%0,00