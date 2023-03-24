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“KOCAELİ’NİN BAŞARILI AVUKATI ADAY ADAYI OLDU”

14 Mayıs seçimlerine 50 günden az bir süre kala Aday Adayları belli oluyor.

'KOCAELİ'NİN BAŞARILI AVUKATI ADAY ADAYI OLDU”

24 Mart 2023 Cuma 16:31

 

 

14 Mayıs seçimlerine 50 günden az bir süre kala Aday Adayları belli oluyor.

Avukat Alattin ÇAKMAK 28.Dönem Milletvekili Aday Adaylığı Başvurusu’nu tamamladı.

 

Alattin Çakmak kimdir?

1978 Balıkesir doğumlu olan Çakmak 2000 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İlimizde avukatlık yapmakta olan Çakmak 1995-2014 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneğinde çeşitli görevlerde bulundu. 2015 seçimlerinde Saadet Partisi milletvekilliği adaylığı, 2016 yılında İl Yönetim Kurulu Üyeliği, 2017’de Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden sorumlu İl Başkan yardımcılığı, 2018 Mahalli İdareler seçiminde İl Skm Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Uzun bir dönem Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Kocaeli Şube Başkanlığı görevinde de  bulunan Alaattin Çakmak evli ve 2 çocuk babasıdır


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