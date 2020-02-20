KOCAELİ’NİN İLK KADIN KOOPERATİFİ KURULDU

Kocaeli’nin ilk resmi tescilli kadın kooperatifi Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman’ın destekleri ile Kartepe’de kurulmuştu. Eylül 2019’dan itibaren resmi faaliyetlerine başlayan Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi KARKAD, 10 kişi ile başladıkları üye sayısı ve ürün çeşitliliklerini her geçen gün arttırıyor.

BAŞKAN KOCAMAN’DAN KARKAD’A TAM DESTEK

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya başkanlığında S.S. Kadın Girişimi Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi (KARKAD) Başkanı Ece Çiftçi, Kooperatif Müdürü Fatmanur Ceyhan, Başkan Yardımcısı Canan Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri Gülnur Engin, Nurcan Çetin, Gülşah Yılmaz, Güler Tanrıverdi ve Gülnihal Yılmaz’ı Belediye Başkanı Kocaman’a teşekkür ziyaretinde bulundular.

YERLİ ÜRETİM YAPIYORUZ

Ziyarette desteklerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Kocaman’a teşekkür eden Kooperatif Başkanı Çiftçi “Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak Kartepe/Derbent mahallesinde kuruldu. Üretimimize tamamen geleneksel usullerle hazırlanan tarhana, salça, erişte, kahvaltılık sos, taş değirmende öğütülmüş esmer buğdaydan ekşi maya ekmek, acıka, mantı, turşu, reçel gibi organik ürünlerimiz var. Her gün geleneksel mutfağımızdan yeni tatlar araştırıp listeyi uzatıyoruz. Biz üretim ve işletme olarak kurulduk çünkü en önemli arzumuz kooperatife belli sebeplerle gelemeyen fakat evde üreten kadın dostlarımızın ürünlerini alıp kooperatifte onlar adına satarak maddi ve manevi katkı sağlamak. Pazarlama ağımızı genişleterek Türkiye’nin her yerine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

HEDEF ATA TOHUMU ÜRETMEK

“Hedeflerimizden biri de ata tohumu üretmek” diyen Çiftçi “Biz arzularımızı mütevazı fakat hedeflerimizi büyük tutuyoruz. Baharla birlikte tarım yapmak istiyoruz kullandığımız hemen her şeyin hammaddesini Kartepe’nin verimli topraklarında üretebiliriz. Örneğin yılın 4/3 sulak kalan ve buğday için oldukça elverişli topraklarımızda ata tohumu buğday üretmek en büyük hayalimiz. Çıktığımız bu yolda bizi ilk günden itibaren cesaretlendiren, makam kapısını da gönül kapısını da sonuna kadar açan, kooperatifimizin her türlü ihtiyacında desteklerini esirgemeyen çok değerli başkanımız Av.M.Mustafa Kocaman’a KARKAD olarak minnettarız. Başkanımız ve Ticaret İl Müdürümüz Kocaeli’nin ilk kadın kooperatifinin en önemli mimarlarındandır.” açıklamasında bulundu.

KADIN GİRİŞİMCİLERİN YANINDAYIZ

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya ise “Kadın girişim kooperatiflerinin her daim yanındayız. Kadınlarımızın ekonomiye verdiği katkının yanı sıra yöresel ürünlerin korunması, pazarlanması, gelecek nesillere aktarılması çok önemlidir.” şeklinde konuştu. İl Müdürü Uzunkaya Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman’a da katkılarından ötürü teşekkür etti.

ZENGİN GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRECEK

Ziyaretten ve emeklerinden dolayı teşekkür eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman “Kartepeli kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durmalarına çok önem veriyoruz. Kadınlarımızın girişimi ile önce hayalini kurarak hayata geçirdikleri kooperatif, ilçemizin zengin gastronomi kültürünü de geliştirecektir. Kartepeli kadınlarımızın maharetli ellerinden çıkan lezzetli el emeği ürünlerin Kartepeli hemşehrilerimiz kadar tüm illerden tercih edilmesi en büyük arzumuzdur. Süreç içerinde bunu gerçekleştirmek için kooperatifimizle birlikte gerekli adımları da atacağız.” değerlendirilmesinde bulundu.

AA İLE TÜRKİYE’YE DUYURULDU

KARKAD ve İl Ticaret Müdürlüğü’nün Başkan Kocaman’ı ziyareti sonrasında, geçtiğimiz günlerde yine Başkan Kocaman ‘nın öncülüğünde kooperatif binasında Anadolu Ajansı ile bir röportaj gerçekleştirildi. Amaçlarının üreten kadınlara örnek olmak ve kooperatifimizin sesini daha geniş kitlelere duyurmak olduğunu ifade eden Başkan Kocaman, Üreten kadınların her daim yanlarında olacaklarını söyledi.