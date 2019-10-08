KOCAMAN TRABZONLULAR DERNEĞİ’NE KONUK OLDU

Yöresel yemekler lahana çorbası, mısır ekmeği ve köy peynirinin ikram edildiği organizasyonda Dernek Başkanı Fatih Bektaş; "Bugün bizleri yalnız bırakmayan başkanlarımıza ve üyelerimize teşekkür ederiz. Memleketimize özel tatlarda, sofralarda güzel muhabbetler eşliğinde buluşmak ayrı bir keyif. Elbette bunu daha yüksek katılımlarla devam ettireceğimiz organizasyonla da planlıyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin" şeklinde konuştu.
"Birlik beraberlik ve değerlerin yaşatılması adına yapılan böylesi buluşmaları önemsediğini ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman "Bu buluşmalar, kenti bütünleştiren, kent kimliğini güçlendiren bir yapıyla birlikte şehrin ortak aklını oluşturan toplantılardan biridir. Hizmet felsefemizi oluşturan yegâne unsur 'önce insan' anlayışıdır. İnsan merkezli bir hareket kabiliyeti ile ancak şehrin yarınlarına hizmet taşıyabiliriz. Bu anlamda STK buluşmalarını oldukça önemsiyoruz. Bu güzel buluşmada bizlere hem özlediğimiz lezzetleri tatmamıza hem de bilgi alışverişinde bulunmamıza vesile oldu. Başkanıma ve yönetimine teşekkür ederim" ifadesini kullandı.