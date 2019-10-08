KOCAMAN TRABZONLULAR DERNEĞİ’NE KONUK OLDU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Uzuntarla Trabzonlular Derneği'nin davetine katıldı. Dernek Başkanı Fatih Bektaş öncülüğünde bir araya gelen Uzuntarla Trabzonlular Derneği hemşeri buluşmasına, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Kent Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Ali Yeşildal ile birlikte katıldı.

YÖRESEL İKRAMLAR

Yöresel yemekler lahana çorbası, mısır ekmeği ve köy peynirinin ikram edildiği organizasyonda Dernek Başkanı Fatih Bektaş; "Bugün bizleri yalnız bırakmayan başkanlarımıza ve üyelerimize teşekkür ederiz. Memleketimize özel tatlarda, sofralarda güzel muhabbetler eşliğinde buluşmak ayrı bir keyif. Elbette bunu daha yüksek katılımlarla devam ettireceğimiz organizasyonla da planlıyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin" şeklinde konuştu.

"STK'LARI ÖNEMSİYORUZ."

"Birlik beraberlik ve değerlerin yaşatılması adına yapılan böylesi buluşmaları önemsediğini ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman "Bu buluşmalar, kenti bütünleştiren, kent kimliğini güçlendiren bir yapıyla birlikte şehrin ortak aklını oluşturan toplantılardan biridir. Hizmet felsefemizi oluşturan yegâne unsur 'önce insan' anlayışıdır. İnsan merkezli bir hareket kabiliyeti ile ancak şehrin yarınlarına hizmet taşıyabiliriz. Bu anlamda STK buluşmalarını oldukça önemsiyoruz. Bu güzel buluşmada bizlere hem özlediğimiz lezzetleri tatmamıza hem de bilgi alışverişinde bulunmamıza vesile oldu. Başkanıma ve yönetimine teşekkür ederim" ifadesini kullandı.



