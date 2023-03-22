Latif Gökhan Durtaş Aday Adaylık Başvurusunda Bulundu.

14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçim yaklaşırken Saadet Partisinde aday adaylık süreçleri devam ediyor.

Saadet Partisi Kocaeli’nin sevilen ve başarılı ismi Derince İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Latif Gökhan Durtaş Saadet Kocaeli’den aday adayı oldu.





Latif Gökhan Durtaş Kimdir ?

1991 yılında İstanbul Eyüp’te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Eyüp’te tamamladı. 2014 yılında Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Durtaş, iş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans yapmaktadır. Özel bir firmada İnşaat Mühendisi olarak Yöneticilik yapmaktadır.

Anadolu Gençlik Derneğinin Kocaeli Şubesinde Liseler Komisyon Başkanlığı, Üniversite Komisyon Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde de bulundu, Saadet Partisi Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığının ardından Gençlik Kolları Genel Merkez 4. Bölge başkanlığı yapan Durtaş, 2021 yılından itibaren Derince İlçe Başkanlığı görevi yapmaktadır.



Saadet Partisi 27. dönem Kocaeli milletvekili adaylığı, 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Derince Kontenjan Meclis Üyeliği Adaylığı yapmıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Durtaş, evli ve iki çocuk babasıdır.