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Meclis Üyelerinden Başkan ve Yönetime hayırlı olsun ziyareti

CHP Çayırova Meclis Üyesi Grup Sözcüsü Halis Koç; Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova İlçe Başkanı olan Cihan Soyluçiçek'e yeni görevinde başarılar diledi.

Meclis Üyelerinden Başkan ve Yönetime hayırlı olsun ziyareti

31 Aralık 2019 Salı 13:53

Koç; Başkan ve yönetimine çiçek taktim etti. Kendisinin partimizde yılların emeği,  çalışması ve gayreti vardır. İlçe başkalığı görevinde kendisine ve yönetimine başarılar dileriz. Bizler de yeni yönetimin samimiyetine inanıyor ve meclis grubu olarak hep birlikte uyum içinde çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

   Soyluçiçek ; Meclis üyelerine teşekkürde bulunarak seçildiğimiz ilk günden beri çalışmaların çok sıkı devam ettiğini Çayırova’da hiç kimseye ayrım yapmadan gökkuşağının renkleri gibi herkesi bir araya getireceğini ve iktidara adım adım yürüyeceklerini dile getirdi. Makamların gelip geçiçi olduğu yalnız Cumhuriyet Halk Partisinin daimi olduğunu, partinin her bir iç dinamiğinin bu çalışmalarda uyum içerisinde rol alacağını ifade etti . Çayırova’da hedefimiz iktidar olmak. Meclis grubumla, yönetimimle, çok değerli Cumhuriyet Halk Partili üyelerimiz ve buna gönül vermiş vatandaşlarımızla birlikte başaracağız.

Soyluçiçek; konuşmalarını bitirdikten sonra Meclis Üyelerine yaptığı çalışmalardan dolayı yönetimi ve kendisi adına teşekkür ederek yılın son toplantısını yönetim ve yedek yönetimin katılımıyla tamamladı.

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