İlk olarak Başkan Acay'ın makamında gerçekleşen görüşme ile başlayan programlar kapsamında Darıca Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen "İlmihal Yarışması" ödül törenine katılım sağlanarak dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Ardından Cuma Namazını Bahçelievler Camiinde kılan Yılmaz,Ellibeş ve Acay namaz sonrasında cami cemaati ile çay sohbetine dahil oldu.Bahçelievler Cami cemaati ile gerçekleşen sohbetin ardından ise esnaf ziyaretleri gerçekleşti. Heyet, Darıca'nın bir çok noktasında esnafı ziyaret ederek, vatandaşlar ile bir araya geldi.
Milletvekili Yılmaz,İl Başkanı Ellibeş ve İlçe Başkanı Acay'dan esnaf ziyareti!
AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz,AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ilçe genelinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.