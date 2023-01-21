Nusret Acur’dan kongre teşekkürü

İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı’nın 3. Olağan Kongresi’nde göreve gelen il başkanı Nusret Acır bir teşekkür mesajı yayınladı. Kongreye destek sunan bütün isimleri tek tek anarak teşekkür eden Acur mesajında şu ifadelere yer verdi: “3. olağan il kongremizi şölen havasında büyük bir coşkuyla tamamladık. Partimiz, genel başkanımız sayın Meral Akşener’in öncülüğünde aziz milletimizin gönlünde taht kurarak, oy oranı en çok yükselen siyasi parti olmuştur. Kocaeli il ve ilçe teşkilatları olarak önümüzdeki seçimde İYİ Partimizi iktidara getirmek için var gücümüzle çalışacağız.
DELEGELERİ DE UNUTMADI
3. olağan il kongremizde bizlere teveccüh göstererek il başkanı seçen kıymetli delegelerimize teşekkür ederim. Ayrıca kongremize katılan, çiçek ve telgraf yollayarak onurlandıran, aşağıda anacağım bütün isimlere de teşekkürü bir borç bilirim. Bizleri yalnız bırakmayarak, telefonla, telgrafla, gönderdikleri notlarla desteklerini sunan, kongre günü yanımızda olan bütün dostlarımız var olsunlar.”
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
TBMM Grup Başkan Vekilimiz Musavat Dervişoğlu
İYİ Parti Genel Sekreterimiz Uğur Poyraz
Mali İşler Başkanımız Sakarya Milletvekilimiz Ümit Dikbayır
Kurumsal İlişkiler Başkanımız Mustafa Cihan Paçacı
Siyasi İşler Başkanımız Ankara Milletvekilimiz Koray Aydın
Seçim İşleri Başkanı Ankara Milletvekilimiz Şenol Sunat
Milli Güvenlik Politikaları Başkanımız Mehmet Tolga Akalın
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanımız Prof. Dr. Bahadır Erdem
Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanımız Rıdvan Uz
STK İlişkileri Başkanımız Burak Akburak
Kocaeli Milletvekilimiz Lütfü Türkkan
Kocaeli Milletvekilimiz Tahsin Tarhan
İstanbul Milletvekilimiz Ümit Beyaz
Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs
Mersin Milletvekilimiz Zeki Hakan Sıdalı
Tekirdağ Milletvekilimiz TBMM Katip Üyesi Enez Kaplan
Eskişehir Milletvekilimiz Arslan Kabukçuoğlu
Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz
Genel İdare Kurulu Üyemiz Cumali Durmuş
Genel İdare Kurulu Üyemiz Murat Karaman
İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet
Ermenek Belediye Başkanımız Atilla Zorlu
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin,
Ankara Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkan Vekilimiz Adnan Bekar
Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı
Demokrasi ve Atılım Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç
Demokrat Parti Kocaeli İl Balkanı Mustafa Nazlıgül
Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır
Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu
Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can
İYİ Parti Sakarya İl Başkanımız Fatih Akgün
İYİ Parti Yalova İl Başkanımız Osman Kendir
İYİ Parti Düzce İl Başkanımız Yunus Özay Er
Demokratik Sol Parti Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu
Genç Parti Kocaeli İl Başkanı İbrahim Altınoğlu
Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkan Vekili Cevdet Çetin
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut
Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Gezer
Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiller
İmeak Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan
İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol
İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya
Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Murat Aydın
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk
Kocaeli Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Günay Uzun
Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun
Türk Ocakları İzmit Şube Başkanı Mustafa Arha
Aydınlar Ocağı Başkanı Süleyman Pekin
Diyanet Birlik Sen Marmara Bölge Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı
Diyanet Birlik Sen Kocaeli-Düzce Başkanı Numan Uysal
Tez-Koop-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Engin Şevket Şimşek
Türkiye Halk Otobüsleri Federasyon Başkanı Kurtuluş Kara
Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Ayhan İlhan
Kocaeli Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bekir Çanakçı
Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş
Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Fuat Ayar
Kocaeli Erzurumlular Kültür Dayanışma Vakfı Başkanı Ahmet Önal
Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun
Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok
Erzurum Aşkaleliler Dernek Başkanı Zülküf Eta
Türkiye Gaziantep Dernekler Konfedarasyon Başkanı An. Hasan Özaygut
Kocaeli Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altıntip
Kocaeli Tokatlılar Derneği Başkanı Turan Şahin
Kocaeli Ordulu Dernekleri Federasyon Başkanı Erkan Güngör
Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı Başkanı Taner Sarıçayır
Kocaeli Serhat İlleri Kars-Ardahan-Iğdır Dayanışma Derneği Başkanı Fuat Katkay
Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Erol Akalın
Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekler Federasyon Başkanı Mikail Kalyoncu
Kocaeli Rizeliler Dernek Başkanı Ekrem Kumuşoğlu
Kocaeli Samsun Dernekleri Federasyon Başkanı Reşat Akın
Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği(Koider) Başkanı Nilgün Yılmaz
Kocaeli Çukurovalılar Derneği Başkanı Erdoğan Davut
Körfez Ağrılılar Derneği Nurettin Kaplan
Kocaeli Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Birol Sağlam
Kocaeli Eyt Dernek Başkanı Hakan Çağlayan
Emniyet Teşkilatı Vazife Mahlulü ve Şehit Aileleri Vakfı Alpay Çakırcı
Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkanı Sinan Yolcu
Op. Dr. İhsan Önder Albayrak