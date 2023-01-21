Nusret Acur’dan kongre teşekkürü

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur göreve geldiği 3. Olağan kongre sürecinde kendisini yalnız bırakmayan isimlere tek tek teşekkür etti. Acur, “Telefonla, telgrafla, gönderdikleri notlarla desteklerini sunan, kongre günü beni yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. İYİ bir Türkiye için hep beraber çalışacağız” dedi.





İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı’nın 3. Olağan Kongresi’nde göreve gelen il başkanı Nusret Acır bir teşekkür mesajı yayınladı. Kongreye destek sunan bütün isimleri tek tek anarak teşekkür eden Acur mesajında şu ifadelere yer verdi: “3. olağan il kongremizi şölen havasında büyük bir coşkuyla tamamladık. Partimiz, genel başkanımız sayın Meral Akşener’in öncülüğünde aziz milletimizin gönlünde taht kurarak, oy oranı en çok yükselen siyasi parti olmuştur. Kocaeli il ve ilçe teşkilatları olarak önümüzdeki seçimde İYİ Partimizi iktidara getirmek için var gücümüzle çalışacağız.

DELEGELERİ DE UNUTMADI

3. olağan il kongremizde bizlere teveccüh göstererek il başkanı seçen kıymetli delegelerimize teşekkür ederim. Ayrıca kongremize katılan, çiçek ve telgraf yollayarak onurlandıran, aşağıda anacağım bütün isimlere de teşekkürü bir borç bilirim. Bizleri yalnız bırakmayarak, telefonla, telgrafla, gönderdikleri notlarla desteklerini sunan, kongre günü yanımızda olan bütün dostlarımız var olsunlar.”





KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

TBMM Grup Başkan Vekilimiz Musavat Dervişoğlu

İYİ Parti Genel Sekreterimiz Uğur Poyraz

Mali İşler Başkanımız Sakarya Milletvekilimiz Ümit Dikbayır

Kurumsal İlişkiler Başkanımız Mustafa Cihan Paçacı

Siyasi İşler Başkanımız Ankara Milletvekilimiz Koray Aydın

Seçim İşleri Başkanı Ankara Milletvekilimiz Şenol Sunat

Milli Güvenlik Politikaları Başkanımız Mehmet Tolga Akalın

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanımız Prof. Dr. Bahadır Erdem

Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanımız Rıdvan Uz

STK İlişkileri Başkanımız Burak Akburak

Kocaeli Milletvekilimiz Lütfü Türkkan

Kocaeli Milletvekilimiz Tahsin Tarhan

İstanbul Milletvekilimiz Ümit Beyaz

Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs

Mersin Milletvekilimiz Zeki Hakan Sıdalı

Tekirdağ Milletvekilimiz TBMM Katip Üyesi Enez Kaplan

Eskişehir Milletvekilimiz Arslan Kabukçuoğlu

Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz

Genel İdare Kurulu Üyemiz Cumali Durmuş

Genel İdare Kurulu Üyemiz Murat Karaman

İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet

Ermenek Belediye Başkanımız Atilla Zorlu

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin,

Ankara Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkan Vekilimiz Adnan Bekar

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı

Demokrasi ve Atılım Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç

Demokrat Parti Kocaeli İl Balkanı Mustafa Nazlıgül

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu

Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can

İYİ Parti Sakarya İl Başkanımız Fatih Akgün

İYİ Parti Yalova İl Başkanımız Osman Kendir

İYİ Parti Düzce İl Başkanımız Yunus Özay Er

Demokratik Sol Parti Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu

Genç Parti Kocaeli İl Başkanı İbrahim Altınoğlu

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkan Vekili Cevdet Çetin

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut

Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Gezer

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiller

İmeak Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol

İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Murat Aydın

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk

Kocaeli Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Günay Uzun

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun

Türk Ocakları İzmit Şube Başkanı Mustafa Arha

Aydınlar Ocağı Başkanı Süleyman Pekin

Diyanet Birlik Sen Marmara Bölge Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı

Diyanet Birlik Sen Kocaeli-Düzce Başkanı Numan Uysal

Tez-Koop-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Engin Şevket Şimşek

Türkiye Halk Otobüsleri Federasyon Başkanı Kurtuluş Kara

Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Ayhan İlhan

Kocaeli Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bekir Çanakçı

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş

Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Fuat Ayar

Kocaeli Erzurumlular Kültür Dayanışma Vakfı Başkanı Ahmet Önal

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun

Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok

Erzurum Aşkaleliler Dernek Başkanı Zülküf Eta

Türkiye Gaziantep Dernekler Konfedarasyon Başkanı An. Hasan Özaygut

Kocaeli Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altıntip

Kocaeli Tokatlılar Derneği Başkanı Turan Şahin

Kocaeli Ordulu Dernekleri Federasyon Başkanı Erkan Güngör

Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı Başkanı Taner Sarıçayır

Kocaeli Serhat İlleri Kars-Ardahan-Iğdır Dayanışma Derneği Başkanı Fuat Katkay

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Erol Akalın

Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekler Federasyon Başkanı Mikail Kalyoncu

Kocaeli Rizeliler Dernek Başkanı Ekrem Kumuşoğlu

Kocaeli Samsun Dernekleri Federasyon Başkanı Reşat Akın

Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği(Koider) Başkanı Nilgün Yılmaz

Kocaeli Çukurovalılar Derneği Başkanı Erdoğan Davut

Körfez Ağrılılar Derneği Nurettin Kaplan

Kocaeli Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Birol Sağlam

Kocaeli Eyt Dernek Başkanı Hakan Çağlayan

Emniyet Teşkilatı Vazife Mahlulü ve Şehit Aileleri Vakfı Alpay Çakırcı

Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkanı Sinan Yolcu

Op. Dr. İhsan Önder Albayrak