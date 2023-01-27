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Osmanlı Ocakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Söğüt’te ‘Kefenli liderin kefenli askerleriyiz’ pankartıyla karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altın madeni tesisi ve toplu açılış törenleri için geldiği Bilecik’in Söğüt ilçesinde Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ve teşkilat mensupları tarafından ‘Kefenli liderin kefenli askerleriyiz’ pankartıyla karşılandı.

Osmanlı Ocakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Söğüt'te ‘Kefenli liderin kefenli askerleriyiz' pankartıyla karşıladı

27 Ocak 2023 Cuma 20:53

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı döneminde ilk kez geldiği Bilecik’te ziyaretlerine Söğüt ilçesinde başladı. Cuma namazını Ertuğrul Gazi Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti. Bilecik’in Söğüt ilçesinde Gübretaş’a ait maden tesisinin açılışını yaparak ilk külçe altını döken Erdoğan’ı tören alanlarında Osmanlı Ocakları mensupları pankartlarla karşıladı.   
  Osmanlı Ocakları teşkilatlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm programlarına katılmayı ve desteklemeye özen gösterdiklerini bildiren Genel Başkan Kadir Canpolat, Söğüt’te de Kayı Boyu Derneği başkanı ile birlikte karşılama programı düzenlediklerini belirterek, "Osmanlı Ocakları ‘Kefenli liderin kefenli askerleriyiz’ sloganlarıyla birlikte pankart açarak Türkiye'nin her yerinde sayın Cumhurbaşkanımızı desteklemeye devam ediyoruz. Pankart açıp karşılayarak desteğimizi ve sevgimizi bir kez daha gösterdik ”dedi.  


İHA
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