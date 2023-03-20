Özhan Öztürk, resmen aday adayı

Adaylık açıklamasını İyi Parti Gebze İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştiren Özhan Aşkın Öztürk’e partinin tüm kademeleri destek verdi. Öztürk’ü adaylık açıklamasında; İyi Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü, İyi Parti Kocaeli İl Yöneticisi Burak Aytaş, Osman Çelik, Fevzi Kurt, ilçe yöneticileri, İyi Parti Gebze İlçe eski Kadın Kolları Başkanı Ayla İlgün ile partililer ve İyi Parti kurucuları Hayati Bayram, Halit Altıntaş, Edis Sarıkaya da yalnız bırakmadı. Salonda oturacak yer bulamayan destekçilerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan İyi Partili Özhan Aşkın Öztürk şunları söyledi: “Değerli başkanım, sayın meclis üyelerimiz, kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz, dava arkadaşlarım yol arkadaşlarım ve basınımızın kıymetli mensupları çıktığım bu yolda beni yalnız bırakmadığınız için hepinize sonsuz teşekkürü bir borç biliyorum. Öncelikle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’müzün 108. yıldönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.

“DERNEK BİLE KURULAMIYORDU”

1974 Gebze doğumluyum, aslen Elazığlıyım. Doğma büyüme 48 yıllık Gebzeliyim, evliyim ve 1 kız çocuğu babasıyım. Mimarım, mimarlık yapıyorum ve Gebze’de ikamet ediyorum. Gebze Ticaret Odası Meclis Üyesi ve meclis başkan yardımcısıyım. 2017 yılında genel başkanımız Sayın Meral Akşener’in önderliğinde kurulan partimize amasız, fakatsız, lakinsiz, sonum ne olur diye düşünmeden, ülkemizin ve milletimizin geleceği için, o gününün şartlarında siyasi iktidar tarafından korku ikliminin yaratıldığı bir ortam olmasına rağmen, mevcut Mimarlar Odası Başkanlığı görevimden istifa ederek, ‘benim de ne gibi katkım olur’ diyerek denizde bir kum tanesi misali bu yola çıktım. Bu yolda ve bu süreçte yaşadıklarımız hiç normal değildi. O süreci hatırlayın, bırakın parti kurmayı dernek bile kurulamıyordu.

“15 MAYIS’TA MİLLET İTTİFAKI GELMELİ”

Her türlü baskı, tehdit ve kötü muameleye maruz kalmamıza rağmen hiç vazgeçmedik, vazgeçmedim. Sırasıyla kurucu ilçe başkan yardımcılığı, ilçe başkanlığı, il başkan vekilliği ve en son olarak yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Sürecin en başında olduğum gibi bugün de buradayım. Ve göreceksiniz ki yarında burada olacağım. Ülkemizin gelmiş olduğu durumda çevremizdeki bütün ülkelerle komşuluk ilişkileri bitmiş, ekonomi yerle bir olmuş, ülkenin tamamına yakını fakirleştirilmiş bir avuç yandaş zengine millet tercih edilmiş, sınırlarımız yolgeçen hanına, ülke mülteci kampına dönmüş. Bu noktada mevcut iktidarın gitmesi yerine 15 Mayıs sabahı yeni bir Türkiye’ye uyandığımız, milletin ta kendisi olan millet ittifakı gelmelidir.

“ADAY ADAYIYIM”

Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki biz bozulan her şeyi düzeltmeye geliyoruz. Evlatlarımızın ve gençlerimizin çalınan geleceği için, garibin yetimin işçinin emeklinin sömürülen hakkı için, ülkede bugün oluşan hukuksuzluk, kaybolan milli değerler için, yok edilmeye çalışılan Atatürk ilkeleri için, burada bu salonda bulunan tek amacı ülkemize ve milletimize hizmet etmek olan herkes gibi bu çerçevede 28. Dönem İyi Parti Kocaeli Milletvekili Aday Adaylığımı açıklamak istiyor, aday olan diğer arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız.”