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Saadet Kaymakam’a gitti!

Saadet Partisi Dilovası İlçe Başkanı Mustafa Türel ve ilçe yöneticileri, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan’ı ziyaret etti.

Saadet Kaymakam'a gitti!

12 Ocak 2017 Perşembe 10:36

Dilovası Kaymakamı olarak kısa bir süre önce göreve başlayan Mustafa Asım Alkan’ı tebrik ziyaretleri devam ediyor. Kaymakam Alkan’ı bugün Saadet Partisi Dilovası İlçe Başkanı Mustafa Türel ve ilçe yöneticileri ziyaret etti. Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan ilçe başkanı Mustafa Türel, “Kısa bir süre önce göreve başlayan yeni ilçe kaymakamımız Mustafa Asım Alkan’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledik. Kaymakamımızla Dilovası ile ilgili olarak fikir alışverişinde bulunduk” dedi. Mustafa Ulaş GECAL

 

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