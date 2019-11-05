Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilat Toplantısı

Ankara’nın en büyük spor salonunda, Saadet Partimizin 7. Olağan Büyük Kongresi’ni gerçekleştirdik.Öncelikle, Türkiye’nin dört bir yanından, türlü zorluklara ve imkansızlıklara rağmen gelerek salonun içini ve dışını hınca hınç dolduran, coşku, heyecan, azim ve davalarına sadakatlerini ortaya koyan tüm Milli Görüşçü kardeşlerimi tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum.Şüphesiz her kongre önemlidir. Her kongre, yenilenmeye, öze dönmeye, dirilmeye imkan tanır. Bu kongremiz de şüphesiz köklerimize daha sıkı sarıldığımız, gelecek döneme gereken şekilde hazırlandığımız bir kongre oldu.Ancak dün öyle bir kongre gerçekleştirdik ki, sınırları ve etkileri bunların çok ama çok ötesinde!Milli Görüş’ün ilk 50 yılını sımsıkı kucaklayan, ikinci 50 yılın manifestosunu coşkuyla ve bilgelikle ortaya koyan büyük bir kucaklaşma çağrısına şahitlik etti bütün Türkiye dün.Milli Görüş’ün ilk 50 yılını sımsıkı kucaklayan, ikinci 50 yılın manifestosunu coşkuyla ve bilgelikle ortaya koyan büyük bir kucaklaşma çağrısına şahitlik etti ,Bu kongre, Bilge Başkanımızın ifadesiyle, “ilikleriyle değil, ilkeleriyle ünlü” Milli Görüş gömleğinin 82 milyonu içine alacak şekilde yeniden şekillenmesine olanak sağlayan bir yeniden yapılanmaya şahitlik etti ,Milli Görüş’ün, kendinden, özünden ve söylemlerinden asla vazgeçmeden, kucaklaşmaya öncülük edeceğinin ilan edildiği sese şahitlik etti Türkiye dün.

3 Kasım yepyeni bir milat oldu. Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Temel Karamollaoğlu önderliğinde Saadet Partisi’nin iktidara yürüyüşü başladı. Siyasetin parlayan yıldızı biz olacağız. Hakkı üstün tutan, kutuplaştırmayan siyaset anlayışı, bizim liderliğimizde ülkemize hakim olacak.Ekonomik kriz altında geçim darlığı çekenlerin, işçilerin, memurların, emekçilerin, esnafın, köylünün yüzü, tıpkı 54. Erbakan hükümetinde olduğu gibi, yeniden gülecek. Bu ülkede adalet yok diyenlerin, EYT’liler, KHK mağdurlarının sorunları bizimle çözülecek.Torpil ve kayırmayla makam saltanatı sürenlerin devri kapanacak. Siyasi görüş ayırt etmeksizin ehliyet ve liyakatin esas alındığı bir dönem başlayacak. İnsanları bölen, ayrıştıran, kutuplaştıran siyasi dil son bulacak. Yerine sevgi dili hakim olacak.İtibarın israfla sağlanabilir bir şey olmadığı herkesçe anlaşılacak. Rantın değil doğanın korunduğu bir dönem başlayacak!





