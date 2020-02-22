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Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı haftalık toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya Genel Başkan Özel Kalemi Salih Akyüz Eski ilçe başkanı Necati Korkmaz Gebze ilçe Başkanı Mustafa Türel ve çok sayıda partili katıldı. Toplantının açılış konuşmasında ilçe başkanı Türel: bu ilçe divanı bizlerin ilçe başkanı olarak ilçe divan toplantısı sizlerin de huzurunda ilçe başkanımız Necati Korkmaz beye bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim İnşallah kendisinden aldığımız sancağı daha ileriye götürmek için en özverili çalışmaları ortaya koyacağız. Önümüzde ki süreç te Gebze de hep birlikte elle verip hem teşkilatımız hem de yaşadığımız şehir için mücadele edeceğiz dedi.

Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı haftalık toplantısını gerçekleştirdi.

22 Şubat 2020 Cumartesi 15:14

 Toplantı da Eski ilçe başkanı Necati Korkmaz’da yaptığı konuşmasında: kıymetli dava kardeşlerim yaklaşık 5 yıldır birlikte bir mücadelenin içindeyiz sizlerle birlik de bu davada hizmet etmekten her daim onur duydum bundan sonrada her daim partimin ve davamın emrindeyim dedi.

Toplantıya katılan Genel Başkan Özel Kalemi Salih Akyüz yapmış olduğu konuşmasında; “Son zamanlarda bir iddia aldı başını gidiyor. Herkes bunu tartışıyor. İlk defa Türkiye’de darbe olacaksa veya olmayacaksa Türkiye gündeminde resmen tartışılıyor. Türkiye’de hakikaten darbe oldu ve darbeyi bu iktidar yaptı. Nasıl oldu? Ekonomimizde 4 milyon kişi işsiz, 140 milyar lira faize para ödüyoruz. Bütçemizde 123 milyar lira açık var. Bu nedir? Ekonomik darbe. Kime vuruldu? Milletin kafasına vuruldu. Türkiye’de askeri bir darbe olacak mı olmayacak mı açık oturumlarda konuşulacak, karar verilecek bir şey değil ki. Eğer birileri darbe yapma niyetindeyse sen konuşsan da konuşmasan da darbeyi yaparlar ama bugün bu millet ekonomide de, dış politikada da darbeyi doğrudan doğruya iktidardan yiyor ama bunu görmek istemiyorlar.” dedi.

İktidarın doğru ve isabetli yatırımlar yapmaktan uzak olduğunu kaydeden Akyüz, Kütahya’da yapılan Zafer Havalimanı örneğini vererek şunları ifade etti: “Zafer Havalimanı inşa edilirken 1 milyon 232 bin yolcu garantisi veriliyor. Peki, ne oldu? Havalimanını 82 bin yolcu kullandı. Geriye kalan kişi sayısının garantisinin ödenmesi ise Hazine’ye kaldı. Bunu hangi akıl nasıl hesaplamış? Sadece bir havalimanı üzerinden bile Hazine’ye büyük bir yük getiren anlayış nasıl ekonomiyi nasıl düze çıkarsın.”

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