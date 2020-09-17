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SİYASET:
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Saadet Partisi Kocaeli İl Kongresi Hakkında Basın Açıklaması

SAADET PARTİSİ KOCAELİ İL BAŞKAN YARDIMCISI VE KONGRE KOMİSYONU BAŞKANI HALİL KAYIN BEYİN 17 EYLÜL 2020 TARİHLİ BASIN TOPLANTISI METNİ

Saadet Partisi Kocaeli İl Kongresi Hakkında Basın Açıklaması

17 Eylül 2020 Perşembe 15:00

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığımızın 7. Olağan İl kongresi ile alakalı basın açıklamamıza hoşgeldiniz.

Saadet Partisi olarak içinden geçtiğimiz şu zor günlerde takvimsel bir mecburiyeti olan kongremizi büyük bir heyecan ile gerçekleştirmeye karar verdik.

20 Eylül 2020 Pazar günü 14.00’da Sekapark Uluslararası Kongre Merkezinde gerçekleştireceğimiz 7. olağan il kongremiz ile ilgili ilimizin siyasetini etkileyecek bir anlayışla hazırlıklara başladık. Kongremiz Kocaeli siyasetine yeni bir soluk verecektir.

Öncelikle şu zor günlerde insanlarımızın kongremizden en sağlıklı şekilde ayrılmasını sağlamak üzere tüm tedbirleri aldığımızı belirtmek isteriz. Delege, mensup ve misafirlerimiz termal kameralar ile incelenecek, kocaeli’de ve ülkemizde bir ilk olarak hes kodu ile salona giriş yapacaktır. Görevli arkadaşlarımız pandemi ile ilgili uyulması gereken hususlar ile ilgili tüm hassasiyeti gösterecektir. Teması en aza indirecek şekilde hazırlıklarımız tamamlanmıştır.

Kongremiz ile Kocaeli’mize yeni bir soluk gelecektir. Kongremiz ile görevi alacak yönetimimiz Kocaeli için etkin bir şekilde yıkıcı değil yapıcı, saf ve sadece eleştirel değil uyarıcı bir siyaseti Kocaeli gündemine oturtacaktır.

Bu kongre ile artık şehrimizde aktif ve etkili muhalefet saadet partisinin eseri olacak, en kısa sürede iş başına gelecektir. Şehri inşa ederken insanı da ihya eden, ertelenmiş ve yok sayılmış hayallerimizi gerçeğe dönüştürecek, esnafımızın kepenk kapatmadığı, ocakların sönmediği, hayatta kalmak için değil, hayata iz bırakmak için üreten yaşanabilir Kocaeli için el ele hep birlikte olmanın adıdır bu kongre.
Tüm vatandaşlarımızı heyecanımıza ortak olmaya bekliyor, değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum.

 

 

 

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