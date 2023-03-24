Şanbaz Yıldız Aday Adaylığı İçin Başvuru Yapıyor

4 Yıldır başarılı bir şekilde İYİ Parti İl başkanlığı yaptıktan sonra görevi 15 ocak tarihinde yapılan il kongresinde Nusret Acur’a devreden Şanbaz Yıldız bugün (cuma) Milletvekili aday adaylığı için başvuru yapacak

BAŞVURYU TAMAMLAMAK İÇİN İYİ PARRTİ GENEL MERKEZİNE GİDECEK

Aday adaylığı müracaatının son günü olan 24 Mart tarihinde başvuru için İYİ Parti Genel merkezine gidecek olan Şanbaz Yıldız aday adaylığı sürecini tamamlamış olacak.

EN AZ 5 MİLLETVEKİLİNİ TBMM’YE GÖNDERECEĞİZ

Başarılı bir il başkanlığı sürecinin ardından partililerin TBMM’de görmek istediği Şanbaz Yıldız ”Türkiye’nin ve Kocaeli’nin çok acil sorunları var bizde sorunların çözümüne katkı sunmak genel başkanımız Meral Akşener’ destek vermek adına İYİ Parti genel merkezine giderek başvuru sürecini tamamlayacağız, Kocaeli genelinde tahminlerimizden daha fazla aday adayı müracaatı oldu, Bende bu arkadaşlarımla birlikte 14 Mayıs Pazar akşamına kadar bir dakika bile durmadan seçim kazanmak için çaba göstereceğim, Bu seçimde İYİ Partinin Kocaeli’den en az 5 milletvekilinin seçilerek TBMM’ye gideceğine inancım sonsuz, İçerisinde bulunduğumuz ana kadar başvuru sürecini tamamlayan tüm aday adayı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum” dedi.

Buğra Yiğit KILIÇ

Parti Sözcüsü ve Basın Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı