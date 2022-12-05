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Şanbaz Yıldız’dan teşkilatlara teşekkür

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız tamamlanan ilçe kongre süreci sonrasında bir açıklama yayınlayarak teşkilatlara teşekkür etti. Yıldız, İYİ Parti olarak iktidara koştuklarını söyledi.

Şanbaz Yıldız'dan teşkilatlara teşekkür

05 Aralık 2022 Pazartesi 16:07

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız tamamlanan ilçe kongre süreci sonrasında bir açıklama yayınladı. Şanbaz Yıldız’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı olarak genel merkezimizin açıkladığı takvim doğrultusunda bugün itibariyle toy havasında geçen ilçe kongrelerimizi tamamlamış bulunmaktayız. Demokrasinin ne olduğunu gösteren partimizin tüm cesur yürekli üyelerine, yöneticilerine, ilçe başkanlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Ne mücadelemizden ne de inandığımız yoldan geri adım atmayacağız. Partimizin cesur yürekli lideri sayın Meral Akşener’in peşinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda hep birlikte iktidara koşuyoruz. 

İYİ PARTİ İKTİDARINDA…

Sayın genel başkanımız İyi ki İYİ Parti’yi kurdu, iyi ki bizleri sizlerle bir araya getirdi. İyi ki varsınız. Kaybedeni olmayan, kazananın İYİ Parti’miz olduğu kongrelerimizde yenilenen ve güven tazeleyen kadrolarımızla ilk günkü azim ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. İYİ'ler, iktidar yolunda seçime hazırlanıyor. Ülkemize refah getirmek, milletimize nefes aldırmak için geliyoruz. İYİ Parti iktidarında hak olacak, adalet olacak, özgürlük olacak, demokrasi olacak! İYİ Parti iktidarında bir tarafın değil, tüm ülkenin menfaati, tüm ülkenin geleceği için çalışma olacak. Hiçbir ayrım olmayacak. Huzurlu bir Türkiye'ye uyanmaya çok az kaldı.”


İYİ Parti’nin tamamlanan kongre süreci sonrasındaki ilçe başkanları şöyle;

Gebze İlçe Başkanı - Burak Uluköylü

Çayırova İlçe Başkanı - İlhami Bayrak

Darıca İlçe Başkanı - Güven Altay

Dilovası İlçe Başkanı - Emin Yılmaz

Körfez İlçe Başkanı - Mehmet Candemir

Derince İlçe Başkanı - Metin Savaş Sulu

İzmit İlçe Başkanı - Ayşegül Babacan

Kandıra İlçe Başkanı - Yusuf Battal

Kartepe İlçe Başkanı - Haluk Tamyüksel

Başiskele İlçe Başkanı - Ayşe Rüzgar

Gölcük İlçe Başkanı - İsmail Aynacı

Karamürsel İlçe Başkanı - Orhan Kılınçsoy

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