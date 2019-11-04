Teşkilat Başkanı Kandemir’den Başkan Çiftçi’ye ziyaret

Beraberindeki AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan ile parti yöneticilerinin eşlik ettiği AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’i Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi karşıladı. Çeşitli konulara ilişkin istişarelerin yapıldığı ziyarette Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ettiği konuşmasında, belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında Kandemir’e bilgiler verdi. Gönül belediyeciliği döneminde hizmet seferberliği başlattıklarını, sorunları vatandaşlarla istişare ederek çözdüklerini ifade eden Çiftçi, mahalle danışma meclisleri düzenlediklerini belirterek, vatandaşlarla her zaman iç içe olduklarını söyledi.

Çayırova’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Gebze, Darıca ve Çayırova’da teşkilatları ve belediyeleri ziyaret ederek, istişarelerde bulunduğunu kaydetti. Kandemir, AK Parti’nin üç dönemdir kazandığı Çayırova’da son yerel seçimlerde gösterdiği başarıdan dolayı kutladığı Başkan Çiftçi’ye görevinde başarılar diledi.

Başkan Çiftci, günün anasına AK Parti Teşkilat Başkanı Ekrem Kandemir’e hediye taktim etti.















