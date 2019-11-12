Mollafenari Jandarma Karakol Komutanı Jand. Ast. Başçavuş Rüştü Yurdakaymaz ve jandarma personeli tarafından karşılanan Sayın Valimiz, Karakolda incelemelerde bulunarak Karakol Defterini imzalayıp, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Vali, Mollafenari Jandarma Karakol Komutanlığını Ziyaret Etti
Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Mollafenari Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Mollafenari Jandarma Karakol Komutanı Jand. Ast. Başçavuş Rüştü Yurdakaymaz ve jandarma personeli tarafından karşılanan Sayın Valimiz, Karakolda incelemelerde bulunarak Karakol Defterini imzalayıp, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.