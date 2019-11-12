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Vali, Mollafenari Jandarma Karakol Komutanlığını Ziyaret Etti

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Mollafenari Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali, Mollafenari Jandarma Karakol Komutanlığını Ziyaret Etti

12 Kasım 2019 Salı 09:44

 Ziyarette; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler eşlik etti.

Mollafenari Jandarma Karakol Komutanı Jand. Ast. Başçavuş Rüştü Yurdakaymaz ve jandarma personeli tarafından karşılanan Sayın Valimiz, Karakolda incelemelerde bulunarak Karakol Defterini imzalayıp,   çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.






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