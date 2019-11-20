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Vali'den,Çayırova Belediye Başkanına İade-İ Ziyaret

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye iade-i ziyarette bulundu.

Vali'den,Çayırova Belediye Başkanına İade-İ Ziyaret

20 Kasım 2019 Çarşamba 14:08

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi tarafından karşılanan Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan eşlik etti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Sayın Valimize ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini belirtip, ilçelerinde yapılan çalışmaları ve projeleri hakkında sunumda bulunarak, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirtti.









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