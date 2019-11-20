Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Sayın Valimize ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini belirtip, ilçelerinde yapılan çalışmaları ve projeleri hakkında sunumda bulunarak, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirtti.
Vali'den,Çayırova Belediye Başkanına İade-İ Ziyaret
Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye iade-i ziyarette bulundu.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Sayın Valimize ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini belirtip, ilçelerinde yapılan çalışmaları ve projeleri hakkında sunumda bulunarak, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirtti.