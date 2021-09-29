YAVUZ’DAN ÇAYIROVALILARA DAVET









Mahallelerinde çocukluğumuzu geçirerek; oyunlar oynağımız, okullarımıza yürüdüğümüz, sokaklarında hayaller kurduğumuz, doğup büyüdüğümüz Çayırova’mız için gayret ediyoruz.

Çayırova’nın tüm her yerinde anıları olan dostlarım;

Hepimiz doğup büyüdüğü ve yaşadığı bölgeye sevgi duyan ve vefa bağı kuran bireyleriz. Güzel İlçemizin kalkınması ve mahallerinde gelecek nesillerimize hayaller kurabilecekleri bir Çayırova bırakabilmek için, her birimize sorumluluklar düşmektedir.

Çayırova’ nın geleceğinin şekillenmesinde ve yönetiminde, bu İlçenin çocukları olan sizlerin söz hakkı vardır. Çayırovamızın kaderi, seçim zamanı zuhur eden ankara atamaları ile belirlenen kişilerden çok bu mahallelerin tozu ve toprağı ile harmanlanmış sizlerin hakkıdır.





Tüm Çayırovalı kardeşlerimizi, sakinlerimizi Çayırova’yı yönetmek ve yarınlarında söz sahibi olmak adına;

Rahmetli Prof. Dr. Necmetin Erbakan Hocamızın teşbihi ile;

yapılan yanlışlara fren faydalı ve hayırlı işlere motor olmak adına,





Yeniden Refah Partisi Çayırova ilçe başkanlığımız bünyesinde, hizmet etmeye davet ediyorum





Barış YAVUZ

Yeniden Refah Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı

Teşkilat Başkanı