Yeniden Refah’ın, yeni başkanlık divanı

Yeniden refah partisi Kocaeli il başkanı Mehmet Aras’ ın, başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, basına açık bir şekilde icra edildi.
Aras, Kocaeli basınına yeni il başkan yardımcılarını tanıttı.
İşte Mehmet Aras’ ın yeni yardımcıları;
Hanım kolları başkanı: Zehra Barutçu
Gençlik kolları başkanı: Rıdvan Özay
Sekreter: Cengiz Adıberi
Teşkilat başkanı: Cevdet Çepil
Siyasi işler başkanı: Erkan Katırag
Eğitim başkanı: Maşallah Söğüt
Tanıtma başkanı: Şahin Karagöz
Seçim ve hukuk işleri: Lütfullah Kadıoğlu
STK ve halkla ilişkiler başkanı: Yücel Erdoğan
Ekonomik işler başkanı: Süleyman Kabaca
Sosyal işler başkanı: Kâmil Tokgöz
Dış ilişkiler başkanı: Ahmet Emre Aydın
Ar-ge başkanı: Şafak Efe
Mahalli idareler başkanı: Yılmaz Karagülle
Muhasip ve mali işler başkanı: İbrahim Şenmemiş
Yurt dışı vatandaşlar başkanı: Basri Çayır
Hanım kolları koordinatörü: İsmail Arslaner
Toplantı esnasında gündeme dair de önemli açıklamalarda bulunan Aras,