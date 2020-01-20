Yeniden Refah’ın, yeni başkanlık divanı

Yeniden refah partisi Kocaeli il başkanı Mehmet Aras’ ın, başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, basına açık bir şekilde icra edildi.

Aras, Kocaeli basınına yeni il başkan yardımcılarını tanıttı.

İşte Mehmet Aras’ ın yeni yardımcıları;

Hanım kolları başkanı: Zehra Barutçu

Gençlik kolları başkanı: Rıdvan Özay

Sekreter: Cengiz Adıberi

Teşkilat başkanı: Cevdet Çepil

Siyasi işler başkanı: Erkan Katırag

Eğitim başkanı: Maşallah Söğüt

Tanıtma başkanı: Şahin Karagöz

Seçim ve hukuk işleri: Lütfullah Kadıoğlu

STK ve halkla ilişkiler başkanı: Yücel Erdoğan

Ekonomik işler başkanı: Süleyman Kabaca

Sosyal işler başkanı: Kâmil Tokgöz

Dış ilişkiler başkanı: Ahmet Emre Aydın

Ar-ge başkanı: Şafak Efe

Mahalli idareler başkanı: Yılmaz Karagülle

Muhasip ve mali işler başkanı: İbrahim Şenmemiş

Yurt dışı vatandaşlar başkanı: Basri Çayır

Hanım kolları koordinatörü: İsmail Arslaner





Toplantı esnasında gündeme dair de önemli açıklamalarda bulunan Aras, “Ülke ekonomisi bitmiş vaziyette, her gün bir diğer günü aratır hale geldi. İnsanımız bugün aldığı bir tüketim maddesini yarın alamıyor. Halkın hali bu iken, idareciler, milletimizin aklı ile alay ediyor. İdarecilere sorsan Almanya bizi kıskanıyor. Ama vatandaş çarşıda, pazarda bir şey alırken, kırk defa düşünüyor, çünkü insanımızın büyük çoğunluğu açlık sınırının altında bir maaş ile hayat mücadelesi veriyor." dedi