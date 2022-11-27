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10 yaşındaki şampiyon tenisçi gözünü milli formaya dikti

- Katıldığı 15 ulusal turnuvada 11 şampiyonluk elde eden 10 yaşındaki tenisçi Yiğit Çalışan, küçük yaşına rağmen 12 yaş milli takım belirleme müsabakalarında birincilik hedefliyor

10 yaşındaki şampiyon tenisçi gözünü milli formaya dikti

27 Kasım 2022 Pazar 22:04

 Katıldığı 15 ulusal turnuvada teklerde 6, çiftlerde 5 şampiyonluk elde eden 10 yaşındaki Kocaelili tenisçi Yiğit Çalışan, yaşı küçük olmasına rağmen 12 yaş milli takımına seçilebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
İzmit Tenis Kulübü sporcusu Yiğit, son 2 yılda 9 ve 10 yaş kategorilerinde tekler ve çiftlerde 15 ulusal müsabakada, finalist olma başarısı gösterdi.
Tenise 4 yaşında başlayan Yiğit, 2021 yılı şubat ayında Kocaeli'de katıldığı ilk ulusal turnuvada 9 yaş kış kupasında yarı finalist oldu. Nisan ayında ikinci kez ulusal müsabaka için korta çıktığı Bursa'da ise şampiyonlukla tanıştı. Yiğit, İstanbul'da 19 Aralık'ta yapılacak 12 yaş milli takım belirleme müsabakaları için hazırlıklarını sürdürüyor.
Küçük tenisçinin annesi Sueda Çalışan, AA muhabirine, 4 yaşında tenise başlayan oğlunun, aynı zamanda yüzdüğünü ve satranç oynamayı sevdiğini ancak çalışmalarını başarılı olduğu teniste yoğunlaştırdığını dile getirdi.
Oğlunun, şu ana kadar 9, 10 ve 12 yaş turnuvalarına katıldığını, 9 ve 10 yaşlarda tekler ve çiftlerde çok sayıda şampiyonluğu bulunduğunu, gittiği 12 yaş grubu şampiyonalarda da final müsabakalarına çıkma başarısı gösterdiğini aktaran Çalışan, "Bundan sonraki hedefi, 12 yaş turnuvalarında şampiyonluklar ve bu kategoride milli takıma seçilmek." dedi.

- "Başarılı olduğu için üst yaş gruplarıyla maça çıkıyor"

Yiğit'in, haftanın 6 günü tenis oynadığını, ortalama 2-3 saat antrenman yaptığını, kondisyon amaçlı haftanın 2 günü yüzdüğünü dile getiren Çalışan, akademik anlamda da başarılı öğrenci olduğunu, bu sayede spor başta olmak üzere diğer ilgi alanlarına fazla vakit ayırabildiğini kaydetti.
Çalışan, oğlunun mutluluğu ve başarısı için maddi ve manevi arkasında olduklarını belirterek, "Başarılı olduğu için üst yaş gruplarıyla maça çıkıyor. İzmit Tenis Kulübü ve özel antrenörlerinin desteğiyle milli formayı giyeceğine inancımız sonsuz." dedi.
6,5 yaşındaki diğer oğlu Kaan'ın da tenise meraklı olduğunu, gelecek yıllarda solak bir sporcu olarak turnuvalara katılacağını anlatan Çalışan, ağabeyinin de "Bir an evvel tenise başlasın, karşımda solak rakiple antrenman yapma şansı yakalayayım." heyecanı yaşadığını sözlerine ekledi.
Yiğit Çalışan ise ünlü tenisçi Nadal'ı örnek aldığını, sürekli maçlarını izlediğini belirterek, dünyada ilk üç tenisçi arasına girmeyi hedeflediğini kaydetti.



AA
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