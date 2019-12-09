12 Bin Çocuk Jimnastik Eğitimi Alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, minikleri sporla buluşturmaya devam ediyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Kocaeli’nin 12 ilçesinde ve 65 spor tesisinde hizmete açılan jimnastik kursu, kış dönemi ücretsiz spor okullarında 2020 Haziran ayına kadar 10 binlerce çocuk sporla tanışacak. İlk ve ortaokulda okuyan 12 bin 300 çocuğa yönelik hazırlanan jimnastik eğitim programı, çocukları spora özendirme ve beceri kazandırma amacıyla açıldı.

10 FARKLI BRANŞTA ÜCRETSİZ SPOR EĞİTİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere ve Türk sporuna kazandırılan spor tesisleri bu kez kış döneminde ücretsiz spor okulu olarak çocuklara hizmet verecek. 65 spor tesisinde hizmete açılan kış dönemi ücretsiz spor okullarında 2020 Haziran ayına kadar 10 binlerce çocuk sporla tanışacak. 7-14 yaş arası çocuklar, basketboldan badmintona, jimnastikten atletizme kadar takım ve bireysel sporlar olmak üzere 10 farklı branşta hafta içi beş gün hafta sonu ise iki gün olmak üzere kış dönemi ücretsiz spor okulu hizmetinden yararlanabilecek.

“GELECEKTE İYİ BİRER SPORCU OLACAKLAR”

Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nın ‘Spor Okulları’ projesinde yer alan ve çocuklara jimnastik eğitmenliği yapan Başiskele Bölgesi Vali İhsan Dede İÖO Beden Eğitimi öğretmeni Elif Şen, ilk ve ortaokul çağındaki çocukların aldığı jimnastik kursu ile güçlü bir bedene sahip olduğunu ve etkilerini tüm hayatı boyunca hissedeceğini vurguladı. Şen, “Küçük yaş grubunda çocukların yapabileceği en iyi spor jimnastiktir. Büyükşehir Belediyesin açmış olduğu kış dönemi ücretsiz spor okulları cimnastik kursuna gelen öğrenciler hem eğlenip hem de öğreniyorlar. Kurslarımıza düzenli gelen öğrencilerin gelecekte iyi birer sporcu olacaklarına inanıyorum" dedi.

ANTRENÖR VE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ EŞLİĞİNDE

Geçtiğimiz yaz döneminde binlerce çocuğa ücretsiz yaz spor okulu hizmeti veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış döneminde de ücretsiz spor okulu jimnastik branşında 12 bin 300 çocuğa kapılarını açtı. Ekim ayında başlayan kış dönemi ücretsiz spor okulu hizmeti, 2020 Haziran ayına kadar alanında uzman 65 antrenör ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde jimnastik branşı spor eğitimi verilecek. Vatandaşlar, jimnastik branşında kış dönemi ücretsiz spor okulu hizmeti verecek okul spor tesisleriyle antrenman gün ve saatleri hakkında bilgileri www.sporkentikocaeli.com sitesinden veya 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak öğrenebiliyor.