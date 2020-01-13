Bu sezon ilimizi Türkiye Basketbol 2. liginde temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, ligin iddialı takımlarından İzmir temsilcisi Ege Üniversitesi GSK’ ne konuk oldu. Temsilcimiz yine kendi evinde galip gelerek ligdeki liderliğini sürdürdü.

13 MAÇTA 11 GALİBİYET

Türkiye Basketbol 2. Liginde şampiyonluk mücadelesi veren ligde oynadığı 13 maçta sadece 2 kere mağlubiyet gören ilimizin başarılı temsilcisi Büyükşehir Kağıtspor evinde İzmir Büyükşehir Belediye’yi ağırladı. Başarılı temsilcimiz başarılı oyununu maç boyu sürdürdü, zorlu müsabakadan 97-77 galip ayrıldı. Mavi beyazlılar aldığı bu galibiyetle ligde TED Ankara Koleji’nin 1 puan önünde lider durumda bulunuyor.

EVİNDE YENİLMİYOR

İlk çeyreği 22-16 önde kapatan temsilcimiz 2. çeyrek sonunda 45-42 skoruyla soyunma odasına gitti. Üstün oyununu 3. çeyrekte de sürdüren başarılı temsilcimiz son çeyreğe 68-59 önde girdi. Başarılı oyununu maçın sonuna kadar taşıyan temsilcimiz maçtan 97-77 galip ayrılmayı başardı. Mavi Beyazlılar bu sonuç ile bu sezon evinde oynadığı 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

BURAKTAN 20 SAYI

Temsilcimizde Burak Şaşmaz 21 sayı 2 ribaunt 9 asist ile en skor er oyuncu oldu. Burak’ı Cihan Amasyalı 17 sayı 2 ribaunt ve 6 asist, kaptan Sertay Gürsü 15 sayı 5 ribaunt 5 asist, Cem Han ise 11 sayı 8 ribaunt 3 asist ile takip eden isimler oldu.

AYDIN DEPLASMANINDA

Büyükşehir Kağıtspor 15. hafta müsabakaları kapsamında Aydın temsilcisi Nazilli Belediye Spor takımına konuk olacak. Maç 17 Ocak Cuma günü saat 18.00 ‘da Nazilli Spor Salonu’nda oynanacak.