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3. Yeni Yıl Çocuk Hokey Festivali Tamamlandı!

Festival,Derince Spor Salonunda 4 Anaokulu, 12 takım ve 100 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

3. Yeni Yıl Çocuk Hokey Festivali Tamamlandı!

17 Ocak 2017 Salı 11:47

Hokey İl Temsilciliğimizin 2017 yılı faaliyet programında yer alan 3. Yeni Yıl Çocuk Hokey Festivali Derince Spor Salonunda 4 Anaokulu, 12 takım ve 100 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. 3. Yeni Yıl Çocuk Hokey Festivalinde ilimizde düzlenen hakemlik kursunda başarı ile tamamlayan hakemlerimizle birlikte Anaokulu sporcuları, aileleri ve öğretmenlerinin oldukça heyecanlı olduğu gözlemlendi. Rakipleri ile dostça ısınmalarını yapan sporcular büyük bir mücadele örneği gösterdiler. Maçlar sonunda tüm takımlar şampiyon ilan edildi. Sporculara madalyalarını Derince Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatih Ağıtaş taktim etti.

Selçuk Esmer GEÇAL

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