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SPOR:
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41 binden fazla öğrenci sporla tanıştı

Spor okullarında 2018-2019 eğitim-öğretim yılı yaz ve kış sezonu boyunca 41 binden fazla öğrenci sporla tanıştı.

41 binden fazla öğrenci sporla tanıştı

12 Eylül 2019 Perşembe 14:56

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın sporu tabana yaymak amacıyla 12 ilçede ücretsiz olarak hayata geçirdiği Spor Okulları’ndan kış ve yaz sezonu boyunca 41 bin öğrenci faydalandı.

 

12 İLÇE 117 TESİSTE ÜCRETSİZ SPOR

Kocaeli genelinde 12 ilçe ve 117 spor tesisinde yapılan kurslarda 6-14 yaş arasındaki çocuklar Masa Tenisi, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Cimnastik, Satranç, Güreş, Badminton, Atletizm ve Yüzme olmak üzere toplam 10 branşta eğitimi veriliyor.

 

2018-2019 DÖNEMİNDE 41 BİN ÖĞRENCİ FAYDALANDI

Alanında uzman antrenörlerin görev yaptığı spor okullarında, 2018-2019 eğitim kış dönemi boyunca 32 bin 800, yaz döneminde ise 8 bin 200 öğrenci eğitim aldı. Toplam 41 binden fazla öğrenci spor okulları sayesinde kötü alışkanlıklarından uzaklaştırılırken, öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirilip yetenekli olan öğrenciler tespit edildi.

 

YENİ DÖNEMDE, YENİ HEDEFLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, sporun tabana yayılması hedefiyle 2012 yılında Ücretsiz Spor Okulları Projesi’ni hayata geçirdi. İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara hizmet veren ücretsiz Spor Okulları’nda yeni dönemde daha çok öğrenciye ulaşmak hedefleniyor. 12 ilçede ve spor tesislerinde haftanın her günü faaliyet gösteren ücretsiz Spor Okulları, Kocaelili çocuklar için yeni dönemde yine aktif olacak.

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