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5’te devre 10’da biter

Özellikle kırsal mahallelerde çocuklarla buluşan Büyükşehir ekipleri, Kocaelispor forması, kale ve top gibi malzemelerle çocukları sevindiriyor

5'te devre 10'da biter

10 Mart 2021 Çarşamba 08:56

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü “5’te devre 10’da biter” projesi kapsamında çocukları hem sevindiriyor hem de onlara Kocaelispor sevgisi aşılıyor. Özelikle kırsal mahallelerde çocuklarla buluşan Büyükşehir ekipleri, Kocaelispor forması, kale ve top gibi malzemelerle çocukları sevindirerek onlarla unutulmayacak zamanlar geçirtiyor.

 

BU KEZ BAŞİSKELELİ ÇOCUKLAR

Çocukların mutluluklarına Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ile Büyükşehir yetkilileri ortak oldu. Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü ekipleri Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi‘nde çocuklar ile önce sohbet etti daha sonra çocuklara çok sevdikleri Kocaelispor formasını hediye etti. Yaklaşık 200 çocuğa formanın yanı sıra futbol topu, kale ve Kocaelispor maskesi hediye edildi.

MUTLULUKLARI YÜZLERİNE YANSIDI

Gelen malzemeler karşısında hem sevinen hem de şaşıran gençler Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkürlerini gönderdiler. Hediyeleşme esnasında mutlulukları yüzlerine yansıyan Başiskeleli çocuklar daha sonra gelen yetkililerle minik bir futbol maçı da yaptı.

 

BÜYÜKŞEHİR BUNU HEP YAPIYOR

Büyükşehir Belediyesi 5’te devre 10’da biter projesiyle daha önce de çok sayıda çocuğu sevindirdi. Proje; Arslanbey, Yukarı Hereke Mahalleleri ve İzmit Sekbanlı köyü ile yine İzmit’in Arızlı Köyü’nde gerçekleştirildi. Covid 19 salgını tedbirleri kapsamında yapılan programlarla spor yapamayan çocuklara eski mahalle kültürünü hatırlatacak tarzda mahallelerindeki uygun alanlarda futbol organizasyonu yapılıyor. 5’te devre 10’da biter projesi mahalle muhtarlarıyla işbirliği içerisinde gerçekleştiriliyor. Buna göre belirlenen ekiplerce daha önceden karar verilen mahallelere iki adet kale, bir futbol topu, Kocaelispor maskesi ve yeterli miktarda Kocaelispor forması götürülerek organizasyona katılan çocuklara bir ömür unutamayacakları keyifli bir anlar yaşatılıyor.

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