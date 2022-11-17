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Akşener, İzmit Belediyespor’u ağırladı

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yarın gerçekleştirilecek maç öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret etti. Takım, Akşener’i maça davet ederken Akşener ise kadın sporculara destek olunması gerektiğini vurguladı.

Akşener, İzmit Belediyespor'u ağırladı

17 Kasım 2022 Perşembe 18:49

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette takım oyuncularının yanı sıra İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Kulübü Başkanı Yaşar Kardaş, İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Kulübü Başkan Yardımcısı aynı zamanda İYİ Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Kaan Dilmen, Baş antrenör Fırat Okul, teknik ekip ve İYİ Parti il yöneticileri hazır bulundu. 

“İZMİT’İN TAKIMLARINA DESTEK OLUNMALI”

Ziyarette Akşener, hem takımı hem de partilileri sıcak karşılarken İzmit Belediyespor tarafından Akşener’e Kocaeli’nin plakası olan 41 numaralı forma hediye edildi. Akşener İzmit’in takımlarına, özellikle de kadın sporculara destek verilmesi gerektiğini söyledi. Akşener, yarın Diba Ankara ile karşılaşacak İzmit Belediyespor oyuncuları ve teknik ekibe maç öncesinde başarılar diledi.


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