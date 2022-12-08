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Altyapı fabrikası Kağıtspor

Kocaeli’nin yeni milli sporcuları ilk milli maçları için yola çıktı

Altyapı fabrikası Kağıtspor

08 Aralık 2022 Perşembe 13:44


Altyapısından yetiştirdiği sporcular ile milli takımlara Avrupa ve dünya arenalarında başarılar getiren Kocaeli’nin sporcu fabrikası Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, milli takıma iki yeni yıldız daha gönderdi.


İLK MİLLİ TECRÜBE

Karate branşında elde ettiği başarılar ile adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Kağıtspor’un alt yapısından yetişen Emine Bayrak ve Zilan Adıgüzel, 2021-2022 yıllarında kendi kategorilerinde ve kilolarında üst üste 2 kere Türkiye Şampiyonu olarak milli formayı giymeye hak kazandı.


9-11 ARALIK’TA İTALYA’DA

Mavi Beyazlı kulübün başarılı sporcuları Ay Yıldızlı forma ile ilk tecrübelerini 9-11 Aralık 2022 tarihlerinde İtalya’nın Venedik kentinde yapılacak olan Karate1 Youth Lig’de yaşayacak. İki sporcumuz Milli Takım adına ülkemizi Kocaeli’ni ve Kağıtspor’u temsil edecek. Şampiyonada Emine Bayrak yıldızlar 39 kilogram kumite, Zilan Adıgüzel ise yıldızlar 50 kilogram kumite kategorisinde altın madalya için mücadele verecek.

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