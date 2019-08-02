Antrenör Murat Elgün Çayırova Gençlerbirliği S.K. ile yola devam dedi

Bölgenin genç antrenörlerinden Murat ELGÜN geçtiğimiz yıl Çayırova Gençlerbirliği spor kulübünde A Takım dahil 7 alt yapı birimi ile toplam 8 kategoride gençlere sportif katkı sağladı. Her kategoride başarılı bir sezon geçiren Murat ELGÜN U19 FUTBOL Takımı ile de Şampiyonluk yaşadı. 2019-2020 Sezonunda geçen yıl yaptığı güzel çalışmaların üzerine koymak ve daha başarılı bir sezon yaşamak için yönetim ile birlikte kollarını sıvayan Murat ELGÜN yazılı yaptığı açıklamada 1 yıl içinde çok kaliteli sporcular yetiştirdik. Bu sporcuları ülke sporuna kazandırmak istiyoruz. Yönetimimiz ile özellikle öğretmenimiz Muzaffer ÇETİN hocamızdan aldığımız güç ile bu sene güzel işler yapacağız. Geçen sene 1 kategoride şampiyonluk yaşadık. İnşallah bu sene şampiyon kategorilerimizin sayısını artıracağız dedi.