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Antrenör Murat Elgün Çayırova Gençlerbirliği S.K. ile yola devam dedi

Antrenör Murat Elgün Çayırova Gençlerbirliği S.K. İle Yola Devam Dedi.

Antrenör Murat Elgün Çayırova Gençlerbirliği S.K. ile yola devam dedi

02 Ağustos 2019 Cuma 14:33

Bölgenin genç antrenörlerinden Murat ELGÜN geçtiğimiz yıl Çayırova Gençlerbirliği spor kulübünde A Takım dahil 7 alt yapı birimi ile toplam 8 kategoride gençlere sportif katkı sağladı. Her kategoride başarılı bir sezon geçiren Murat ELGÜN U19 FUTBOL Takımı ile de Şampiyonluk yaşadı.2019-2020 Sezonunda geçen yıl yaptığı güzel çalışmaların üzerine koymak ve daha başarılı bir sezon yaşamak için yönetim ile birlikte kollarını sıvayan Murat ELGÜN yazılı yaptığı açıklamada 1 yıl içinde çok kaliteli sporcular yetiştirdik. Bu sporcuları ülke sporuna kazandırmak istiyoruz. Yönetimimiz ile özellikle öğretmenimiz Muzaffer ÇETİN hocamızdan aldığımız güç ile bu sene güzel işler yapacağız. Geçen sene 1 kategoride şampiyonluk yaşadık. İnşallah bu sene şampiyon kategorilerimizin sayısını artıracağız dedi.


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